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Muhtarlar Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Muhtarlar Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı

"Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Muhtarlar Konağı" binasının açılışı Edirne Valisi Ekrem Canalp'in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

EDİRNE (İHA) - "Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Muhtarlar Konağı" binasının açılışı Edirne Valisi Ekrem Canalp'in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Vali Canalp, burada yaptığı konuşmasında muhtarların ve ihtiyar heyetin dünyaya örnek bir müessesenin temsilcisi olduğuna değindi.

Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Hizmet Binası, Hükümet Caddesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

"Yerel temsil fonksiyonunu dünyada en iyi yerine getiren ülke Türkiye'dir"

Tüm dünyada ve de ülkemizde yerel demokrasi denildiği zaman çok önemli 2 fonksiyonun akla geldiğini söyleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Bir insan nasıl 2 ayağının üzerinde yürüyorsa yerel demokrasi de 2 ayağının üzerinde hareket eder ve yoluna devam eder. Bu 2 fonksiyondan birisi yerel kamu hizmetlerinin iyi ve kaliteli şekilde yürütülmesidir. Devlet belli fonksiyonları yürütmekle mükellefse yerel demokrasi de aynı şekilde belli kamu hizmetlerini yürütmekle mükelleftir. Yerel demokrasinin çok daha ehemmiyetli bir fonksiyonu daha var. O da yerel temsil makamı olabilmektir. Bu fonksiyon kendisini en belirgin şekilde yerel yönetimlerle göstermektedir. Dünyada yerel demokrasinin en önemli bir fonksiyonu olan yerel temsil fonksiyonunu dünyada en iyi yerine getiren ülke Türkiye'dir" ifadelerine yer verdi.

"Muhtarların dünyaya örnek bir temsil makamıdır"

Dünyada bu şekilde mahallesinde, köyünde yerel demokrasiyi hem muhtarıyla hem de ihtiyar heyeti üyeleriyle en güçlü şekilde yürütebilen ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Vali Canalp, olduğunu aktardı.

Bu durumu örnek vererek anlatan Vali Canalp, "Mahalli idareler genel müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yaptığım yıllarda bir Avrupa Birliği projemiz vardı. Bu proje çerçevesinde hem Türkiye'deki yerel yönetimleri hem de aynı zamanda Avrupa'nın gelişmiş ülkelerindeki yerel demokrasi uygulamalarını örnek olarak inceliyorduk. Avrupa'dan, Almanya'dan yerel demokraside uzmanlaşmış olan kişilerin Türkiye'nin yerel demokrasilerini analiz ettiklerinde ortaya çıkan çok güzel bir örnek vardı. Türkiye'deki yerel temsil noktasında muhtarlık müessesesi ve ihtiyar heyetine hayran kalmışlardı. Bunun Avrupa'dan çok daha öte bir temsil makamı olaraktan Türkiye'de var olduğunu o zamanlarda tespit edebilmişlerdi. Bizim muhtarımız ve ihtiyar heyetimiz dünyaya örnek bir müessesenin temsilcisidir" dedi.

Hükümet Caddesi'nin bir tarafının hükümet konağı, bir tarafının da Muhtarlar Konağı olduğuna değinen Vali Canalp, "Dolayısıyla da devletin her ikisini de temsil makamı olan muhtarı da valisi de karşı karşıya beraberce omuz omuza. En gururlu kısmı da burasıdır. Bu caddenin adı da Hükümet Caddesi'dir. Bu binanın Edirne'miz ve muhtarlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Başkanı İrfan Tasmalı, Hayal ettikleri ve muhtarları bir araya getirmek için mücadele verdikleri federasyonu kurmanın ve bu binanın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Amaçlarının muhtarlara düşen görevlerin aksayan yerlerini, yapılacak işleri il bazında koordineli şekilde belirlemek olduğunu aktaran Tasmalı, bu belirlenen hedefleri ilgili kurumlara aktararak çözümler aramak olduğunu ifade etti. Köy ve mahalle muhtarlarının ayrı sorunları olduğuna dikkat çeken Tasmalı, ortamı 1927 yılında çıkan muhtarlar yasası ile idare ettiklerini belirtti.

Konuşmanın ardından Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Muhtarlar Konağı'nın açılış kurdelesi kesildi. Düzenlenen açılışa köy ve mahalle muhtarları ile siyasi parti temsilcileri de katıldı. - EDİRNE

Muhtarlar Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı

Muhtarlar Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı

Muhtarlar Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı

Muhtarlar Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı

Muhtarlar Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı

Muhtarlar Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı

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