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Muhtarlar, Kent Konseyi'nde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Muhtarlar, Kent Konseyi'nde

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Muhtarlar Derneği, Kent Konseyi ile bir araya gelerek ilçe için neler yapılabilecekleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Muhtarlar Derneği, Kent Konseyi ile bir araya gelerek ilçe için neler yapılabilecekleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal ve yönetim kurulu üyeleri Dereli Köyü Muhtarı Halit Turpcu, Yeni Mahalle Muhtarı Teoman Temelkuran, Pehlivanlar Mahallesi Muhtarı Barış İdris Yeşil ile birlikte Çaycuma Kent Konseyini ziyaret etti. Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli'nin yanı sıra yürütme kurulu üyeleri Tuncay Ünlütürk, Recep Kabuk, Nilgün Çelik, Sevda Bilici ve Genel Sekreter Kamuran Mısırlı'nın da hazır bulunduğu ziyarette; Çaycuma Kent Konseyi ve önemli bileşenlerinden olan köy ve mahalle muhtarları olarak yaşanılan kentte yapılabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

Muhtarlar, Kent Konseyi'nde

Muhtarlar, Kent Konseyi'nde

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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