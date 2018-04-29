Muhtarlar, Kanaat Önderlerinden AK Parti'ye Destek

Şanlıurfa'da bir grup muhtar, kanaat önderi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yüzlerce vatandaş bir araya gelerek, 24 Haziran seçimleri için AK Parti'ye destekte bulundu.

AK Parti'nin kaleleri arasında bulunan kentlerden Şanlıurfa'da seçim çalışmaları hız kazandı. AK Parti oylarında Yüzde 97.27 ile Türkiye rekoru kıran genç Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin'in seçim bölgesi başta Harran ve Akçakale olmak üzere Eyyübiye, Haliliye, Ceylanpınar ve Viranşehir'de ayrı bir heyecan yaşanıyor.

Seçim çalışmalarının yüzde yüz oy hedefi ile sürdürüldüğü bölgede, AK oyların lideri ilçelerden gelerek bir arada toplantı yapan vatandaşlar, tek ses, tek yürek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığı için tüm güçleriyle çalışmaya söz verdi. Düzenlenen toplantıya katılanlar adına söz alan Küçükhan Mahallesi Muhtarı İsmail Esmer, bu toplantıyı düzenlemekteki amaçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlılığı bir kez daha dile getirmek olduğunu bildirdi. Esmer, "Şanlıurfa halkı olarak biz muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve aşiretler olarak, başta Erdoğan olmak üzere Ak Parti ve Urfa'nın genç vekili Kemalettin Yılmaztekin'e destegimiz tamdır. Bizler hepinizin bildiği üzere muhtarlar olarak yıllardan beri Cumhurbaşkanımız Erdoğan gelinceye kadar karakol ve nüfus müdürlüğü dışında devlet büyüklerimiz tarafından hiç dikkate alınmadık. Ama şimdi muhtarlar gerçek değerini görüyor ve görüşleri dikkate alınıyor. Bu ve daha birçok sebepten dolayı bizim tek ve tartışmasız Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

"Kemalettin Yılmaztekin'in arkasındayız"

"Reisimizin izinde, vekilimizin arkasındayız" diyerek, meclisin en genç milletvekillerinden Kemalettin Yılmaztekin'e de desteklerini dile getiren İsmail Esmer, konuşmasının devamında, "Milletvekillerimizin hepsinin yanımızda kıymeti var ama Kemalettin Yılmaztekin'in yeri bizim yanımızda bambaşka olmuştur. Gençliğin lideri olmakla birlikte toplumun her kesiminin sorunlarıyla ilgilenen, yol gösteren, genç, dinamik ve liderinin izinde ona yakışan vekil Kemalettin Yılmaztekin'dir. Özü sözü bir vekil Kemalettin Yılmaztekin ile memleketimiz daha çok hizmet görecektir Allah'ın izniyle. Şimdi bu vekilimize vefamızı gösterme zamanı gelmiştir. Kemalettin Yılmaztekin'e Rabbim tekrar bize vekillik etmeyi nasip etsin. Hepinize saygı sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA