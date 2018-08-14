Muhtarlar İmar Barışı Hakkında Bilgilendirildi

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce Lüleburgaz ilçesinde mahalle ve köy muhtarları "İmar Barışı" hakkında bilgilendirildi.

Lüleburgaz Köy ve Mahalli İdareler Muhtarlar Derneği'nde düzenlenen toplantıya, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Yücel Çelebioğlu ile elektrik mühendisi İlker Samet Duru katıldı.

Toplantıda imar barışının kapsamı ve nasıl başvurulacağı konusunda muhtarlara bilgi verilirken, 2017 öncesi imar mevzuatına aykırı olarak yapılmış olan yapılara verilecek yapı kayıt belgesi ile vatandaşların mevcut sorunlarının çözülmesi durumunun imar barışı kapsamına girdiği belirtildi.

Bu yasal düzenlemedeki hedefin vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak olduğu ifade edilirken, amacın ise imar mevzuatına uygun olmayan, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmak olduğu anlatıldı.

Toplantıda, alınacak yapı kayıt belgesinin, elektrik, doğalgaz ve suyun bağlanması için istenilen yapı kullanma belgesine de denk bir belge olduğu kaydedilirken, imar barışından yararlanmak için son tarihin 31 Ekim olduğu kaydedildi.