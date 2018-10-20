Muhtarlar İlkadım'da Buluştu

Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından düzenlenen ve ev sahipliğini İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un üstlendiği programda merkez ilçelerin muhtarları bir araya geldi.

19 Ekim Muhtarlar Günü'nü nedeniyle Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından organize edilen ve ev sahipliğini İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok üstlendiği etkinlikte merkez ilçelerin muhtarları konuk edildi.

Öztürk'ten teşekkür

Tüm muhtarlar adına kadın muhtarlara verilen çiçeklerin ardından konuşma yapan Samsun İli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biz muhtarlara verdiği değerle başlayan bu yeni süreçte 4 yıldır bugünü Muhtarlar Günü olarak kutluyoruz. İki yıldır da Valimiz Osman Kaymak'ın düzenlediği buluşmada İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'un konuğu olarak bir araya geliyoruz. Bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese tüm muhtar arkadaşlarım adına teşekkür ederim" dedi.

"Muhtarlarımız çok değerli"

Ardından söz alan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, muhtarların yerel yönetimlerde en önemli paydaşlardan olduğunu vurgularken, "Muhtar ve muhtarlık bizim geleneklerimizde çok önemli bir yere sahiptir. Yaptığımız çalışmalar ve hizmetlerin en ücra köşelere ulaşmasında en büyük yardımcımız muhtarlarımızdır. Mahalle sakinlerimizin taleplerini ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde muhtarlarımızla istişarelerimizle belirliyoruz. Hizmetlerimizi en büyük paydaşı muhtarlarımız bizim için çok değerli. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarımızla armağan ettiği bu güzel günü en içten duygularımla kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Projelerden önce muhtarlar haberdar olmalı"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, "Muhtarlarımız yerel yönetimlerde büyük bir paya sahipleri. Bu nedenle özellikle belediyelerce yapılacak hizmetlerde muhtarlar bilgilendirilmeli ve istişareli bir şekilde çalışmalar yürütülmelidir. Yapılacak projelerden önce muhtarlar haberdar edilmeli ve tam tersinde de gerçekleşmemiş bir çalışma hakkında da nedeni ile ilgili muhtarlara bilgi verilmesi önemlidir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu iletişimin devamı için muhtarlık işleri daire başkanlığımız muhtarlarımızla 7/24 iletişim halindedir" diye konuştu.

Kaymak: "İhtiyaçları en iyi muhtarlar bilir"

Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Muhtarlık sorumluluk sınırları içerisinde ihtiyaçları en iyi bilen, vatandaşla en yakın ilişki kuran ve diğer kurumlarla vatandaş arasında köprüyü oluşturan önemli bir müessesedir. Bu bağlamda hizmetlerin vatandaşa daha iyi ve hızlı ulaşabilmesi adına özellikle belediye başkanlarımızdan ricamız muhtarlarımızla daha yakın ilişkiler kurmalarıdır. Böylelikle hizmetlerin daha hızlı sonuca ulaşacağına inanıyorum. Bu akşam davetimize kırmayarak bizlerle bir araya gelen muhtarlarımıza teşekkür eder tüm muhtarlarımıza 19 Ekim muhtarlar gününü kutlarım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, emekli olan İlkadım Belediyesi Muhtarlık İşleri Kurucu Müdürü Zeki Sarıibrahimoğlu teşekkür plaketini İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un elinden alırken tüm katılımcılar gecenin anlamına binaen hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ihlamur Cafe ve Restaurantta gerçekleşen buluşmaya Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Tütüncü, İlkadım Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Gökmen Şahin ve merkez ilçelerin muhtarları katıldı. - SAMSUN