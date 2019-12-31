Muhtarlar ile yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı
Haberler » Güncel » Muhtarlar ile yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı - Haber

Muhtarlar ile yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı

Iğdır'da bulunan mahalle ve köy muhtarları ile yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı.

31.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:14
Muhtarlar ile yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı

'da bulunan mahalle ve köy muhtarları ile yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı.


Kurum amirleri ve muhtarların katılımı ile kültür merkezinde düzenlenen toplantıda, 2019 yılı içinde mahalle ve köylerde kamu kurumları tarafından yapılan faaliyetler hakkında kurum amirleri tarafından sunum yapıldı. Yapılan sunumlar sonrası muhtarlar tarafından sorulan sorular, ilgili kurum amirleri tarafından cevaplanarak toplantı sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler