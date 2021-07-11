Muhtarlar heyeti Hakkari'ye hayran kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muhtarlar heyeti Hakkari'ye hayran kaldı

Muhtarlar heyeti Hakkari'ye hayran kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

HAKKARİ (İHA) – 'Türkiye Muhtarları El Ele' projesi kapsamında Hakkari'ye gelen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Suna Üstüner ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk kente hayran kaldı.

HAKKARİ (İHA) – 'Türkiye Muhtarları El Ele' projesi kapsamında Hakkari'ye gelen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Suna Üstüner ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk kente hayran kaldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile birlikte "Türkiye Muhtarları El Ele" projesi kapsamında Hakkari Öğretmenevi'nde düzenlenen programa katılan heyet, daha sonra engelli ve kadınlara yönelik İŞGEM'de açılan el sanatları kurslarını ziyaret etti. Atatürk Kültür Merkezinde Rengi Hakkari Sanat Topluluğunca düzenlenen sanat gecesine katılan heyet, Hakkari'de hayat var dedi.

Vali İdris Akbıyık, bir an olsun heyeti yalnız bırakmayarak, "Hakkari'de Hayat Var" sloganını dile getirerek, "Hakkari'miz artık terörle değil doğasıyla, kültürüyle ve tarihiyle anılmaktadır" dedi. - HAKKARİ

Muhtarlar heyeti Hakkari'ye hayran kaldı
Muhtarlar heyeti Hakkari'ye hayran kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: 'Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile iş birliği yapıyor.
Erdoğan: "Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile iş birliği yapıyor.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek Petek Dinçöz Sertab Erener Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Metin Oktay Lionel Messi Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muhtarlar heyeti Hakkari'ye hayran kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 13:23:21. #1.16#

title