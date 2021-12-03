Muhtarlar Havza OSB'yi gezdi

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza Kaymakamlığı, Belediye ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğinde muhtarlar, Havza Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette muhtarlar, üretime geçen fabrikalar, inşası devam eden yatırımlar ve Osb'nin genel durumu hakkında bilgilendirildi.

Kaymakam Cengiz Nayman, Havza OSB'nin yoğun talep gördüğünü dile getirerek, "Havza için önemli çalışmalara imza atılmakta. Bunun en önemli örneği Havza OSB. İnşallah Havza göç veren değil, göç alan bir ilçe olacak. Değerli muhtarlarımızın yapılan çalışmaları yerinde görmeleri için böyle bir gezi düzenlendik." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de Havza OSB'nin sadece Havza için değil, bölge için önemli olduğunu vurgulayarak, "Taleplere cevap verebilmek adına genişleme çalışmalarına başladık. İnşallah ilave 3 bin 500 dekar ilave alanla Havza OSB'nin toplam alanını 4 bin 500 dekara çıkaracağız." diye konuştu.

Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ise Havza OSB'de sanayi arazilerinin yüzde 50'sinin dolduğunu belirterek, "Havza'nın geleceği burası. Kırsal mahallelerimizden daha fazla göç olmaması ve gidenleri geri gelmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar da program nedeniyle teşekkür etti.