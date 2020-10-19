Muhtarlar Günü'nde Aliağa'da anlamlı etkinlik

Türkiye genelinde her yıl 19 Ekim tarihinde kutlanan 'Muhtarlar Günü' bu yıl İzmir'in Aliağa ilçesinde anlamlı bir etkinlikle kutlandı.

Türkiye genelinde her yıl 19 Ekim tarihinde kutlanan 'Muhtarlar Günü' bu yıl İzmir'in Aliağa ilçesinde anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Etkinlikte Aliağa'nın Kalabak Mahallesinde 'İzmir Muhtarları Hatıra Ormanı' oluşturuldu, 20 dönümlük alana İzmir'deki tüm muhtarları temsilen bin 293 fidan dikildi.

Etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri ile İzmir genelinden çok sayıda muhtar katıldı. Fidan dikimi öncesinde protokol üyeleri, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarını yaptı.

Kabalak'ın bölgedeki en eski yerleşim yerlerinden olduğunu belirten Kalabak Mahalle Muhtarı Mehmet Kartal, "Köyümüz Yörük köyü olup Eski Kalabak ve Yeni Kalabak olmak üzere iki yerleşim yerinden oluşmaktadır. Geçim kaynağımız tarım ve hayvancılıktan oluşmaktadır. Bu etkinliğin mahallemizde yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

"Yerel yöneticilerimiz muhtarlarımızın günü kutlu olsun"

Muhtarların devlet ile halk arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, şöyle konuştu: "Devlet kurumlarımızı temsil eden, mahallelerinde yaşayan insanların hem hüznü de hem sevincinde en yakınında olan yerel yöneticilerimiz muhtarlarımızın günü kutlu olsun. Bu anlamlı güne, muhtarlar anı ormanı projesi ile başka bir anlam katan çok değerli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyorum.

"Sizler bizim en önemli rehberimizsiniz"

Muhtarların toplumsal hayatın en önemli yapı taşlarından biri olduğunun altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise muhtarlara hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "30 ilçemizde bin 293 muhtarımızın tamamıyla ilk günden bu yana çok verimli ve uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. İzmir'de yürüttüğüm tüm çalışmaların yaşam bulmasında ve halka doğru hizmet sunabilmemizde muhtarların görüş ve önerileri bizlere yol gösteriyor. Sizler bizim en önemli rehberimizsiniz."

Protokol konuşmalarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar günün anısına birlikte fidan dikti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı