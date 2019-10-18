Muhtarlar Günü Akçadağ'da kutlandı

18.10.2019 15:10

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.



Yoğun katılımın olduğu Akçadağ Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Muhtar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş'ın yanı sıra,Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık,CHP Akçadağ İlçe Ali Aslan, MHP Akçadağ ilçe Başkanı Kenan Güde,kamu kurum ve kuruluşların amirleri,mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk büstüne çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, "2015 yılında Muhtar günü olarak tahsis edilen 19 Ekim Muhtarlar günün bu yıl 4'üncüsünü kutluyoruz.Muhtarlık demokrasinin temel taşı, muhtar aynı zamanda hizmet elçisi,muhtar devletin milletle ilk buluşma anı,milletin yanında devletin kulağı, devletin yanında milletin dili olan millet adına konuşan devlet adına dinleyendir. Muhtar mahallesinin yeri geliyor savcısı, yeri geliyor hakimi oluyor. Yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihi olan muhtarlık müessesesi, demokrasimizin, yönetim sistemimizin, kültürümüzün ve toplumsal yaşamımızın en önemli yapı taşlarından biridir.Bu anlamlı günü kutlamak üzere hazır bulunan tüm hemşehrilerimize saygı ve hürmetlerimi sunuyor, muhtarlar gününün ilçemize, muhtarlarımıza ve demokrasimize hayırlı olmasını dilerken,Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' operasyonuna tüm muhtarlar ve Akçadağlılar olarak destek veriyor,kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz" dedi. Yapılan konuşmalarından ardından ilçede daha önceden muhtarlık görevinde bulunmuş kişilere plaket taktim edildi. Cumhuriyet Meydanında yapılan törenin ardından muhtarlar Akçadağ İlçe Kaymakamı Ekrem Ender Ergün'ü makamında ziyaret etti. Kaymakam Ergün, "Muhtar Günü İçişleri Bakanlığımızca 2015 yılında yayımlanan bir genelge ile 19 Ekim Türkiye Muhtar Günü olarak belirlendi. Muhtar demek hatır sahibi kişi demektir.Bizim kültürümüzde hatır sahibi kişiler vardır,dünyanın hiç bir yerinde bu yok sadece Türk kültüründe bizim medeniyetimizde vardır.O yüzden sadece Türkiye'de muhtarlar günü kutlanmaktadır.Muhtarlarımıza hak ettiği değeri verdiği için devletimize teşekkür ederken sizlerinde muhtar gününü kutluyoruz" diye konuştu



Muhtarlar Günü etkinliği muhtarların sırasıyla,Akçadağ ilçe Jandarma Komutanlığı,İlçe Emniyet Müdürlüğü, Akçadağ Belediyesi ile ilçe de bulunan şehit kabirleri ve şehit annelerinin evlerine düzenlenen ziyaretlerle ile son buldu. - MALATYA

Kaynak: İHA