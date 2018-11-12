Muhtarlar, Gıda Bankası'na Hayran Kaldı

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu İstişare Toplantısına katılmak amacıyla Sivas'ta bulunan muhtarlar, Hayat Ağacı Derneği bünyesindeki Gıda Bankası'na hayran kaldı.

Sivas Belediyesi'nin yapımı tamamlanmış bazı projelerini yerinde gören 81 ilin konfederasyon üyesi muhtarlar, Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliği ile ihtiyaç sahiplerine destek olan Gıda Bankası'nı da yerinde gördü.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, muhtarlara eşlik ederek, Hayat Ağacı Derneği'nin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verdi. Gıda Bankası'nın bir marketten farksız olduğunu gören muhtarlar, memnuniyetlerini ifade ederek, buranın, diğer illere örnek olması temennisinde bulundular.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Gıda Bankası'nın, 2005 yılında Belediye Başkanı Sami Aydın öncülüğünde, Sadaka Taşı model alınarak kurulduğunu hatırlatarak, buranın, zengin ile yoksul arasında bir köprü olduğunu söyledi. Bağışların alınmasından dağılmasına kadar her şeyin şeffaf ve düzenli olduğunu ifade eden Özaydın, Gıda Bankası'nın, insan onuruna yakışan bir model olduğunu belirtti.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ise Gıda Bankası'nın kurulmasına öncülük eden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile hayır sahiplerine teşekkür etti. - SİVAS