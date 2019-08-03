Muhtarlar fındık sezonu için toplandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği öncülüğünde fındık hasadı öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Yılgın ve Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Çay öncülüğünde belediye toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, yaklaşan fındık hasadı öncesi değerlendirmeler yapıldı.

Düzce Valiliğinin açıkladığı mevsimlik işçi çalıştırma koşulları ve işçi ücretleri konusunda muhtarlara bilgilendirme yapan Yılgın, mevsimlik işçi ücretlerinin 85 lira olduğunu belirtti.

Çay da "Alınan karar gereği aşçılara çift yevmiye verilecek. Çavuş yevmiyeleri ise kaldırıldı. Muhtarlarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Bu uygulamanın işleme geçmesi için karar aldık. Mevsimlik işçilerin konaklaması konusunda da Düzce Valiliğinin bilgisi dahilinde gösterilen alanlarda konaklama yapılacak. Sağlık koşullarına dikkat edilecek, gerekli rutin kimlik bilgileri alınacak ve ilgili makamlara bildirilecek."

Kaynak: AA