Muhtarlar Dostluk Maçında Karşılaştı
-Nurdağı’nda, Gaziantep merkez, Oğuzeli, Nizip muhtarlarından oluşan karma takım, Nurdağı muhtarlar sporla dostluk maçı yaptı.
-Nurdağı'nda, Gaziantep merkez, Oğuzeli, Nizip muhtarlarından oluşan karma takım, Nurdağı muhtarlar sporla dostluk maçı yaptı.
Nurdağı Mahalle Muhtarları ile Gaziantep ilçelerinden oluşan muhtarlar karma sporu Nurdağı İlçe Stadyumunda dostluk maçında karşılaştı.
Dostluk Maçını, İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Kurum Müdürleri ve vatandaşlar izledi.
Nurdağı Kale ve Sosyal Tesislerinde yemek ikramından sonra, günün anısına toplu fotoğraf çekildi. - GAZİANTEP
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