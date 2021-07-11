Muhtarlar Derneği'nin yeni başkanı Balcı oldu
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Muhtarlar Derneği'nin yeni başkanı Balcı oldu

Muhtarlar Derneği'nin yeni başkanı Balcı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesin de Muhtarlar Derneği'nin gerçekleştirilen kongre sonucu yeni başkanı Kasım Balcı oldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesin de Muhtarlar Derneği'nin gerçekleştirilen kongre sonucu yeni başkanı Kasım Balcı oldu.

Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleşen seçimde, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. kongre adayların konuşmaları ile devam etti. Yapılan seçimde mevcut Başkan Sadık Dayan 14 oy alırken rakibi Kasım Balcı ise 15 oy aldı. Oylamanın sonucunda Balcı derneğin yeni başkanı oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Muhtarlar Derneği'nin yeni başkanı Balcı oldu - Haberler
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