Muhtarlar Derneği'nden Başkan Zeybek'e ziyaret

19.10.2019 10:39

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.



Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 19 Ekim "Muhtarlar Günü" dolayısıyla Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği yönetimini makamında ağırladı. Muhtarların destekleriyle hedeflenen hizmetleri daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Başkan Zeybek; "Muhtarlarımız bizim yol arkadaşlarımız. Mahallelerdeki gözümüz, kulağımız. 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi.



Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur ise Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür ederek kentin gelişimi adına el birliği ile çalışacaklarını ifade etti. Mahallelerin her türlü ihtiyacını tespit edip, hizmet noktasında büyük gayret gösteren Başkan Zeybek'in muhtarlara özel önem verdiğini söyleyerek belediyenin çalışma ve projelerinin her an kendilerinin bilgisine sunulduğu belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA