Muhtarlar Derneği Başkanı Baysal'dan seçim açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muhtarlar Derneği Başkanı Baysal'dan seçim açıklaması

24.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:21
Muhtarlar Derneği Başkanı Baysal'dan seçim açıklaması

Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanı olarak göreve başlayan Süleyman Baysal, dernek başkanlığı seçimlerine siyaset girdiğini iddia edenlerin gündemde kalmak istediklerini belirtti.

Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanı olarak göreve başlayan Süleyman Baysal, dernek başkanlığı seçimlerine siyaset girdiğini iddia edenlerin gündemde kalmak istediklerini belirtti.

Çaycuma Kültür Merkezinde yapılan Muhtarlar Derneği Olağan Kongresi'nde yapılan Muhtarlar Derneği seçimini Süleyman Baysal kazandı. Bir önceki dernek başkanı Ekrem Çelen'in seçime siyasetin karıştığını söylemesi üzerine açıklamalarda bulundu. Başkan Baysal, "Çaycumalı değerli muhtarlarımızın teveccühü ile dernek başkanlığına seçilmiş bulunmaktayım. Oldukça demokratik bir ortamda barış ve huzur içinde gerçekleşen seçimler sonrasında bazı kişi ve kişiler yazılı basının bazı temsilcileri aracılığı ile seçimlere uzaktan yakından bağlantısı olmayan bazı yöneticilerimizin seçimlerimizin başarısını karalama kampanyası başlattıklarını üzülerek takip etmekteyim" dedi.

Seçimlere siyasetin karıştığını söyleyenlerin gündemde kalmak için bunu yaptıklarını belirten Baysal, "Sözüm ona 'siyaset karıştı' iddiası ile gündeme gelmeye çalışanları bu iddialarının ispat etmeye davet ediyorum. Aksi takdirde kendileri yalancı, nifakçı ve demokrasi düşmanı durumunda kalacaklardır. Şahsım ve yönetim kurulumuz olarak tek amacımız, bir önceki yönetimden devraldığımız bu bayrağı daha büyük hizmetler yaparak halkımızın hizmetkarı olmaktır. Yapılan hiçbir dedikodu, atılan çamur ve iftiralar bizi yolumuzdan, amaçlarımızdan ve hedeflerimizden alıkoyamayacaktır. Bizi destekleyen yada desteklemeyen tüm muhtarlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunarken, hizmetlerimizin 116 muhtarımızla birlikte hiçbir ayırım gözetmeksizin birlik ve beraberlik içinde en adil bir şekilde yapacağımızın bilinmesini isteriz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Caner Erkin Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muhtarlar Derneği Başkanı Baysal'dan seçim açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 16:23:40. #1.16#
title