Muhtarlar bilgilendirildi - Haberler
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Muhtarlar bilgilendirildi

Muhtarlar bilgilendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE (İHA) – Yığılca ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 2022 yılında yapılacak çalışmalar ile ilgili köy ve mahalle muhtarlarını bilgilendirdi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Yığılca ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 2022 yılında yapılacak çalışmalar ile ilgili köy ve mahalle muhtarlarını bilgilendirdi.

Düzce'de 2022 yılında tarım ve orman alanlarında yapılacak çalışmalar belirlendi. Bu çalışmalar için çiftçiler daha yakın olan köy ve mahalle muhtarlarına bilgilendirmelerde başlatıldı. Bu kapsamda ilk olarak Düzce'nin Yığılca ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 2022 yılında yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak köy ve mahalle muhtarlarına bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE

Muhtarlar bilgilendirildi

Muhtarlar bilgilendirildi

Muhtarlar bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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