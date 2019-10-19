"Muhtarlar belediye meclisi toplantılarına çağrılmalı"

19.10.2019 11:57

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Hava Rendeci, muhtarların belediye meclisi toplantılarına çağrılması gerektiğini söyledi.

Rendeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak yerel sorunların çözümünde muhtarların rolünün artırılması gerektiğini belirtti.

Muhtarların özellikle sorunların yerinde çözümü ve belediyelerle daha fazla koordineli çalışması gerektiğini ifade eden Rendeci, muhtarların belediye meclisi toplantılarına katılmasının ortak aklın kullanılarak sorunların çözüme kavuşturulmasında etkili olacağını savundu.

Yerel sorunların ancak ortak akıl ile çözülmesi gerektiğine işaret eden Rendeci, "Biz mahallemizde tüm sorunlara vakıfız. Ancak çözümü muhtarlıkları aşıyor. Biz elçilik görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz. En küçük sorunu bile üst makamlara taşıyoruz. Bu makamlarda özellikle muhtarlarımızda süreklilik arz eden bir koordinasyon içinde olması lazım." dedi.

Rendeci, muhtarların, belediye meclisi toplantılarına katılmasının önemine işaret ederek şunları söyledi:

"Yerel yöneticilerimizin özellikle muhtarlarla iş birliği noktasında daha fazla duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü yerel sorunların kavşak noktasında muhtarlarımız bulunuyor. Bu noktalardaki stratejik görevimiz özellikle yöneticiler ile halkın arasında önemli bir köprü görevi görüyor. Belediye meclisi toplantılarına özellikle her ilçe kendi muhtarını bizzat çağırmalı. Muhtarlarımız burada çıkan kararları yakından takip etmeli. Mahallesi ile ilgili verilen bir kararda muhtarda bulunmalıdır. Sorunlar çözülecekse ancak böyle çözülür. Altyapıdan sosyal donatılara kadar mahallemize gelecek her hizmetin çalışmasını önceden yerel yöneticilerle daha koordineli bir şekilde yapmamız gerekir. "

Kadın muhtar sayısı artıyor

Hava Rendeci, Türkiye'de kadın muhtar sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, bu sayının daha yukarılara çıkması için mücadelelerini sürdüreceklerini anlattı.

Türkiye genelinde toplamda 50 bin 280 muhtarın bulunduğunu dile getiren Rendeci, şunları kaydetti:

"31 Mart seçimlerinden önce kadınlarımızın oranı genele oranla yüzde 3'ler seviyesinde idi. Yani daha net rakam ile 684 kadın muhtarımız bulunuyordu. Ancak 31 Mart seçimlerinde özellikle bizim de çağrılarımız yerini bulmuş olacak ki, bu sayı 1073'e çıktı. Neredeyse yüzde 70 oranında bir artış söz konusu. Ancak yine de genelin yaklaşık yüzde 5'ini temsil ediyoruz. Umuyoruz ki, önümüzdeki seçimlerde en az yüzde 200'lük bir artış gösterir. Bu konuda konfederasyonumuz çalışmalar yürütüyor. Yine kadın kolları olarak da bu 1073 muhtarımızla birlikte daha fazla kadın muhtarın olması için bir dizi projeler geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA