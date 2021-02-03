Muhtarlar AK Parti Edirne İl Başkanı İba'yı ziyaret etti

Meriç Muhtarlar Derneği Başkanı Müjdat Uludağ ve muhtarlar AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

Meriç Muhtarlar Derneği Başkanı Müjdat Uludağ ve muhtarlar AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

AK Parti Meriç İl Genel Meclis üyesi İbrahim Dalkıran'ın da yer aldığı ziyarette muhtarlar, 7. Olağan Kongrede güven tazeleyen İba'ya hayırlı olsun dileğinde bulundu, talep ve isteklerini iletti.

Ziyarette konuşan Belgin İba, hizmet için her zaman muhtarların yanlarında olduklarını belirterek talepler için ilgili kurumlarla iletişime geçeceğini ifade etti.

Muhtarların temsilcileri oldukları köy ve mahallelerde devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü söyleyen İba, şunları kaydetti:

"Milletimizle birlikte çıktığımız büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa yolunda muhtarlarımızı ihmal etmemiz mümkün değildir. Bizler teşkilatlarımızla birlikte halkımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

2023 Türkiye'sini inşa etmek için canla başla çalışan, önemli işlere imza atan Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, muhtarlarımızla omuz omuza hareket edeceğiz. Milletimizin teveccühünü kazanarak sorumluluk üstlenen muhtarlarımız bizim için kıymetlidir. Hem Edirne'miz hem de ülkemiz için çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı