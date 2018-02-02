Muhtarlar Afrin'e Destek İçin Yola Çıktı

İstanbul Muhtarlar Federasyonu üyesi 45 muhtar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de yürütülen "Zeytin Dalı Harekatı"na destek için Kilis'e hareket etti.



Anneleri tarafından pişirilen yemekler, tatlılar ve yanlarına aldıkları erzağı Afrin'de görev yapan Mehmetçiklere ulaştırmak için yola çıkan muhtarlar Mecidiyeköy'den Ümraniye Tepeüstü'ne geldi.

Burada son hazırlıklarını yapan muhtarlar adına konuşan İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, "Zeytin Dalı Harekat"ına destek için daima kendilerine düşeni yapacaklarını belirterek, harekatta şehit düşen Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Delibalta, şunları kaydetti:

"Cuma namazının ardından lokma dağıtmıştık, şimdi annelerimizin hazırladıklarını Mehmetçiklerimize ulaştırmak için yola çıkıyoruz. Rabbim Afrin'de bu vatan için göğsünü siper eden Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun. İstanbul'un 39 ilçesini temsilen 45 kişilik ekibimizde Kilis'e varıp orada bir dizi programlar yapacak. Askerimizin her daim yanında olduğumuzu herkes bilsin. Bu ülkeyi kimse bölemez. Sınırlarımızdaki terör tehdidini ortadan kaldırmak için göğsünü siper eden Mehmetçiklerimize destek vermek herkesin asli görevidir."

Konuşmaların ardından gruptakiler dualar eşliğinde otobüslere binerek Kilis'e doğru yola çıktı.