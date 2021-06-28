Muhtarlar, "A Takımı" Ekiplerinin Çalışmalarından Çok Memnun
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Muhtarlar, "A Takımı" Ekiplerinin Çalışmalarından Çok Memnun

Muhtarlar, 'A Takımı' Ekiplerinin Çalışmalarından Çok Memnun
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde hizmet vermek üzere kurulan "Büyükşehir Acil Tamir Takımı - A Takımı" ekipleri, yaptığı çalışmalarla göz dolduruyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde hizmet vermek üzere kurulan "Büyükşehir Acil Tamir Takımı - A Takımı" ekipleri, yaptığı çalışmalarla göz dolduruyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "A Takımı" ekipleri, acil ihtiyaç duyulan konularda mahallelere kısa sürede ulaşarak, sorunları daha hızlı çözüyor.

"MUHTAR AKTİF SİSTEMİ"

Muhtarların, "Muhtar Aktif Sistemi" üzerinden gönderdiği taleplerin daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılanarak, verimliliğin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren A Takımı ekipler, Körfez ilçesindeki kırsal mahallelerde yollarda oluşan çukurları kapatarak, üzerlerini soğuk yama asfalt ile kapatıyor.

İHTİYAÇ DUYULAN HER NOKTADA

İzmit ilçesindeki mahallelerde ise köy fırınlarının etrafındaki otları temizleyerek, bakımını yapan ekipler, Böğürgen Mahallesi'ndeki mezarlığın bozulan demir kapısının onarımını gerçekleştirdi. Ekipler, yağmur sularının toplandığı rögarların arızalarını da giderdi. Yaz mevsimi dolayısıyla büyüyen ve vatandaşların ortak kullanım alanlarının önünü kapatan otların temizliğini de yapan ekipler, ayrıca üzeri kapanan ve tıkanan yol kenarlarındaki su kanallarını temizleyerek, olası su taşkınlarının önüne geçiyor.

MUHTARLAR ÇOK MEMNUN

Mahalle muhtarları, talep ettikleri hizmetleri anında gerçekleştiren A Takımı ekiplerinden çok memnun olduklarını belirterek, teşekkür etti. A Takımı ekipleri, önceden belirlenen çalışma programı kapsamında il genelindeki tüm mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'IN TALİMATI İLE KURULDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla kurulan, A Takımı, kırsal bölgeler başta olmak üzere, ilçelerdeki tüm mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın ve mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının acil bakım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Muhtarlar, 'A Takımı' Ekiplerinin Çalışmalarından Çok Memnun

Kaynak: Habermetre

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