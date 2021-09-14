Muhtarlar '1915 Çanakkale Köprüsü'nü gezdi - Haberler
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Muhtarlar "1915 Çanakkale Köprüsü"nü gezdi

AA / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel
Muhtarlar

Çanakkale'nin merkez, Lapseki, Ayvacık ve Eceabat ilçelerinde muhtarlar, Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü" inşaatını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çanakkale'nin merkez, Lapseki, Ayvacık ve Eceabat ilçelerinde muhtarlar, Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü" inşaatını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti il Başkanı Naim Makas, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Lapseki AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin'in de katıldığı ziyarette muhtarlara yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açımlamada, temelleri 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan köprünün bitme aşamasına geldiğini söyledi.

Montaj için son 16 tabliyenin kaldığını ifade eden Yılmaz. "Bunlarda birleştiğinde Avrupa'yla Asya yani Gelibolu ile Lapseki birleşmiş olacak. Köprü bölgenin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesiydi. Burada emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Bölgeyi çok rahatlayacak. Türkiye'nin mega projelerinden bir tanesi Lapseki'de olması bizleri çok mutlu ediyor çünkü vatandaşlarımız feribotlarla karşıya geçmek istediklerimde zaman zaman saatlerce bekledikleri oluyordu. Köprü bittiğinde ise sadece 5 dakikada karşıya geçebilecekler. Cumhurbaşkanımız tarafından 18 Mart 2022 tarihinde inşallah köprümüzün açılışı yapılacak." dedi. ???????

Muhtarlar 1915 Çanakkale Köprüsü nü gezdi

Muhtarlar 1915 Çanakkale Köprüsü nü gezdi

Muhtarlar 1915 Çanakkale Köprüsü nü gezdi

Muhtarlar 1915 Çanakkale Köprüsü nü gezdi

AA / Ercan Özçetin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Muhtarlar '1915 Çanakkale Köprüsü'nü gezdi - Haberler
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