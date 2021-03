Muhtarın tebligat nöbeti

Kendilerine bırakılan binlerce resmi evrak tebligatı sebebiyle Diyarbakır Bağcılar Muhtarı, her gün mahallesindeki vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor

Türkiye'nin en büyük mahallesinin muhtarı, çalışma ofisinde bulunan tebligatlar yüzünden, diğer hizmetleri yapamaz duruma geldi

DİYARBAKIR - Türkiye'nin en büyük mahallesi olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nin muhtarı Şehmuz Şirdenli, on bine yakın resmi tebligat nedeniyle kendi görevini yapamadığını söyledi.

Resmi kurumlardan gelen idari yazılar, ilgili kişi evinde yoksa postacılar tarafından muhtarlığa teslim ediliyor. Hal böyle olunca muhtarlık bürolarında tebligat yığınları oluşuyor. Bu sırada da tebligatına ulaşmak isteyen vatandaşlar, yığınlar arasında günlerce süren bir çabanın ardından kendi ismini bulmaya çalışıyor. Yaşanan bu sorun, muhtarların asıl işlerini yapmasının da önüne geçmiş oluyor.

"Yetkililerin soruna bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz"

Konu ile ilgili konuşan yaklaşık 135 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük mahallesi konumunda olan Bağcılar Mahalle muhtarı Şehmuz Şirdenli, yetkililerin bu olaya bir an önce el atmasını, vatandaşlarla tebligat sıkıntılarını yaşadıklarını söyledi. Şirdenli, "Bu tebligatları postacılar dağıtıyor, evde bulamadıkları için bize bırakıyor. Çoğu vatandaşımız tebligattan haberi olmadığı için sorun yaşıyor. Postayı hepsini bize yüklemişler, bununla ilgili bir an önce bir düzenleme getirilmesini istiyoruz. 3 ayda bir imha etmeme rağmen 3 aylık 100 bin civarında burada birikiyor. Vatandaşlar mağdur, biz muhtarların ise işi burada aksıyor. Mahalle ile ilgili sorunlarımız var, fakat bu tebligatlar yüzünden sabahtan akşama kadar bunlarla uğraşıyorum. Genelde hepsi icralık, bununla ilgili düzenleme ise görevi postaya iade edilmesini istiyoruz. Postacılar her gün bu mahallelerde çalışıyor, bugün bulamazsa yarın baksınlar, postacının görevi bunu vermek, muhtarlığa teslim etikleri için, vatandaşlarla biz karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaş evraklarımı alma diyor. Mecbur kaldığımız için alıyoruz, almaz isem ben mahkemeye gidiyorum, aldığım zaman da vatandaşla sıkıntı yaşıyorum. Almaya gelen vatandaşlarla 3 hafta bile uğraştığım oluyor, evrakları hepsini indiriyorum, tek tek arayarak nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum. 2 ay önce gelen evrakı bul bulabilirsen, işimizi bırakarak bunları arıyoruz. Biz bunlardan çok sıkıntı yaşıyoruz ve bir an önce düzenlenmesini istiyoruz" dedi.

"Elektronik tebligata geçiş hızlandırılmalı"

Devletin e-devlet uygulamasında kayıtlı elektronik posta adresine tebligat yapma uygulamasının başlaması muhtarları sevindirdi. Ancak e-devlet üzerinden, elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin sisteme yüklemelerin ve uygulamaların yaygınlaşması ile muhtarların iş yükü azalabilecek. Muhtarlarda bu uygulamanın daha iyi anlatılarak, elektronik posta hesabı kullanan vatandaşların kayıtlarının e-devlete kaydının daha hızlı kaydedilerek, manuel, kağıt evrak ile devam edecek yaşlı insanlara elden tebligat yapılması ile iş yükünün hafifleyeceğini söylediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL