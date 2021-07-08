Muhtarın 'Tarih' feryadı

Muhtarın 'Tarih' feryadı -Muhtar Mehmet Yılmaz: "Vatandaşlar sit alanlarına kaçak yapılar yapıyor" -"Tarihi dokunun koruma altına alınmasını istiyoruz" Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi'ndeki tarihi yapıların vatandaşlar tarafından tahrip edilmesinden rahatsız olan...

Muhtarın 'Tarih' feryadı

-Muhtar Mehmet Yılmaz: "Vatandaşlar sit alanlarına kaçak yapılar yapıyor"

-"Tarihi dokunun koruma altına alınmasını istiyoruz"

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi'ndeki tarihi yapıların vatandaşlar tarafından tahrip edilmesinden rahatsız olan mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz, tarihi alanların korunma altına alınmasını istediklerini söyleyerek, "Vatandaşlar sit alanlarına kaçak yapılar yapıyor" dedi.

Tarihi dokusu oldukça zengin olan Tavlusun Mahallesi'nde bulunan kiliselerin ve camiler, defineciler tarafından kazılarak tahrip ediliyor. Diğer yandan sit alanı olarak ilan edilen bölgelerin de vatandaşlar tarafından çitlerle çevrilerek içerisine kaçak yapıların inşa edildiğini söyleyen Tavlusun Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, bölgenin turizme kazandırılması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Bölgede daha önceden 3 medeniyetin yaşadığını ve o zamandan kalan birçok eserin tahrip edildiğini söyleyen Tavlusun Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, "Yaklaşık 17 yıldır burada yaşıyorum. Bu bölge 3 medeniyetin birlikte yaşamış olduğu bir bölge. Ermeni Kilisesi, Müslümanların yaşamış olduğunu gösteren camimiz ve Rum Kilisemiz bulunmakta. Ayrıca tarihi doku o dönemden bu zamana kadar büyük hasarlar gördü. Vatandaşlar burada define adı altında veya kepçelerle çeşmelerimize, kemerlerimize, kiliselerimize, camilerimize hiç acımadan bahçe adı altından yerler açarak, kendilerine bağ yapmaktalar. Bunlar Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzün aslında sit alanı olan bir bölge, fakat Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından takibi yapılıyor. Ancak vatandaş buralarda bahçe adı altında bir şeyler yapıp, buralara kaçak evler yapmaktalar. İçerisinde neler olup olmadığını biz takip edemiyoruz. Herhangi bir ihbar durumunda kolluk kuvvetleri tarafından burası kontrol ediliyor ama bunu önleyemez duruma geldik. Bu tarihi yapılara zarar vermelerin son bulmasını istiyoruz" dedi.

Yılmaz, yetkili kurumların buradaki sit alanı işgali için harekete geçmelerini beklediklerini söyleyerek, "Daha önce de farklı kurumlarımıza taleplerde bulundum. Toplantılarımızda dile getirdim. Buranın bin 700'lü yıllara ait olduğunu, tarihi dokunun zarar gördüğünü ve bu bölgenin ilgili kurumlar tarafından koruma altına alınmasını bekliyoruz. Diğer taraftan vatandaşların artık buraları işgal etmelerini, 15 bin dönümlük yerleri tel örgülerle çevirmelerini ve bu tarihi yerlere zarar vermelerini istemiyoruz. Gerekli kurumların bu konuda gereken ne ise yapmalarını bekliyoruz. Bölgemiz tarihi bakımdan çok değerli bir yere sahip. Buraların turizme kazandırılmasını ve buralarda doğal milli parklar oluşturulmasını, yürüyüş alanlarının yapılmasını istiyoruz. Ancak bu konuda ilgili kurumlardan hiç gelen birisi olmadığını gördük. Doğal gaz ve kanalizasyon istediğimizde burası doğa ve tarihi sit alanı denilmekte ama vatandaşların buralara olan müdahalelerinde herhangi bir varlık göstermemektedir. Bunun müdahalesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan