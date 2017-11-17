Muhtarın Okul Önüne Trafik Polisi Talebi

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Serkan Kar, mahallesindeki okulun giriş ve çıkışlarında yaşanan trafik, yaya yoğunluğu anlatmak için drone destekli görüntüler çekerek okul önündeki caddeye trafik polisi talebinde bulundu.



Muhtar Kar, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalledeki Denizli Ticaret Borsası Ortaokulu önünde giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluğu belgelemek için drone destekli görüntüler çekmeye karar verdiğini söyledi.



Okulun önündeki caddeye bir üst ve alt geçit yapmaya uygun olmadığını anlatan Kar, okulun bulunduğu caddeye bir trafik polisi talebiyle ilgili yazışma yapmasına rağmen sonuç alamayınca çektiği görüntüleri hem sosyal medyada yayınladığını, hemde gereken resmi kurumlara gönderdiğini belirtti.



Kar, "Okulun giriş ve çıkışında yaşanan trafik ve öğrenci yoğunluğunu anlatmak adına 40 dakikadan oluşan drone görüntülerini çekerek İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ildeki ilgili kurumlara iadeli postayla gönderdim." dedi.



Mahallede 15 bin kişinin yaşadığını ve bir tane okul olduğunu, bu okuldaki 2 bin 600 öğrenci ile 200 öğretmenin bulunduğunu, okul çıkışlarında her hangi bir kaza yaşamaması için böyle bir yola başvurduğunu savunan Kar, öğrenci velilerinin çocuklarının kendilerinin okula getirip götürdüğünü ileri sürdü.



Kar, görüntülerde öğrencilerin arabaların arasından nasıl geçtiğini, trafik ışıklarında oluşan yaya yoğunluğunu göstermeye çalıştığını ifade etti.