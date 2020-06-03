Muhtarın kundaklanan minibüsü alev alev yandı ERZURUM'un Aziziye ilçesi Atlıkonak Mahallesi Muhtarı Ahmet Çalmaşur'a ait minibüs, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilerek, yakıldı.

ERZURUM'un Aziziye ilçesi Atlıkonak Mahallesi Muhtarı Ahmet Çalmaşur'a ait minibüs, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilerek, yakıldı.

Olay, Aziziye ilçesine bağlı Atlıkonak Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Muhtar Ahmet Çalmaşur'a ait park halindeki 25 D 0577 plakalı minibüs, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Minibüs bir anda alev topuna dönerken, yangını fark eden vatandaşlar Muhtar Çalmaşur'a haber verdi. Muhtar ve vatandaşlar yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen minibüs yanarak demir yığınına döndü. Jandarma ekipleri, yanan araçta incelemelerde bulunurken, Muhtar Ahmet Çalmaşur, sorumluların kısa sürede yakalanacağına inandığını söyledi.

Kaynak: DHA