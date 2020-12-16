Muhtarın iyilik hareketi çoğalarak büyüyor
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Muhtarın iyilik hareketi çoğalarak büyüyor

16.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:15
Muhtarın iyilik hareketi çoğalarak büyüyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Şükrü Çavuş Mahallesi Muhtarı Şeref Şaş ve ekibinin başlattığı iyilik hareketi, ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Şükrü Çavuş Mahallesi Muhtarı Şeref Şaş ve ekibinin başlattığı iyilik hareketi, ihtiyaç sahiplerine umut oldu. Koronavirüs salgını sürecinde zor günler geçiren vatandaşların öcülüğünde giderek büyüyor.

Bir barakanın içinde yaşayan 5 kişilik ailenin yardım çağrılarını dikkate alan Şükrüçavuş Mahallesi Muhtarı Şeref Şaş, kendilerine Güçlü Kadın Derneği ile kömür ve gıda, Kızılay Mudanya Şubesinden giysi desteği sağladı, hayırseverlerin devreye girmesiyle kuzine soba ve yakacak teslim etti. Kurdukları derme çatma barakada günlerdir soğukta yaşayan aile, mutlu olduklarını ileterek, yardım isteklerine kayıtsız kalmayan muhtar ve hayırseverlere teşekkür etti. Şeref Şaş çuvallanan tahta parçalarını bizzat kamyonete yükledi.

Şeref Şaş, "Şükrü Çavuş Muhtarlığı olarak başta mahalle sakinlerimizden yardıma ihtiyaç duyanlar başta olmak üzere meselelere çözüm üretmeye canla başla gayret ediyoruz. Dünya genelinde can kayıplarına sebebiyet veren, sosyal ve ekonomik hayatımızı olumsuz etkileyen covid-19 salgın döneminde birbirimize yardımcı olmak bir insanlık görevi" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 13:26:50. #1.15#
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