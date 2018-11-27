Muhtarın Husumetli Olduğu Akrabasını Minibüsüyle Ezerek Öldürdüğü İddiası

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir muhtarın akrabasını minibüsü ile ezerek öldürdüğü iddia edildi.

İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Balpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa K. ile amcasının oğlu Nurullah K. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine muhtar Mustafa K, minibüsünü Nurullah K'nın üzerine sürdü.

Nurullah K'yı aracıyla ezen muhtar olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Nurullah K'nın cesedi Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nurullah K'nın hastane önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında muhtar Mustafa K'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşamını yitiren Nurullah K'nın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.