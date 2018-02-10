Muhtarın Ev ve Aracına Silahlı Saldırı

Kütahya'da bir parkta kendilerine tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralanan 3 genç, olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdükleri mahalle muhtarının evi ve aracına silahlı saldırı düzenledi. Olay, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'ndeki Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda gezdikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralanan Serkan (20) ve Hüseyin K. (19), Recep M. (20) ve Salih Y. (19) sağlık ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin K. (19) ile Recep M. (20) ve Salih Y. (19), tedavilerinin ardından kendilerine ateş ettiğini öne sürdükleri Maltepe Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Yenice'nin taşladıkları evi ve aracına pompalı tüfekle ateş etti.

Muhtarın evi ve aracında, isabet eden saçmalar nedeniyle hasar oluştu. Saldırı, evdeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen 3 genç gözaltına alındı.