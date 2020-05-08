Muhtarın başlattığı kampanya takdir topladı
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Muhtarın başlattığı kampanya takdir topladı

Muhtarın başlattığı kampanya takdir topladı
08.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:13

Van'ın merkez İpekyolu İlçesinde görevli Muhtar Yunus Dilmaç, başlattığı "İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" kampanyasıyla herkesin takdirini topladı.

Van'ın merkez İpekyolu İlçesinde görevli Muhtar Yunus Dilmaç, başlattığı "İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" kampanyasıyla herkesin takdirini topladı.

Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerini zorunlu olarak kapatmak zorunda olan ve ya gündelik çalışanların gıda talepleri doğrultusunda harekete geçen İpekyolu ilçesine bağlı Alipaşa Mahalle Muhtarı Yunus Dilmaç, örnek bir çalışmaya imza attı. Dilmaç, "İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" sloganıyla muhtarlık önüne bıraktığı sepetle gıda ihtiyacı olan mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor. Mahallede imkanı olan sakinler gıda sepetine katkıda bulunurken, ihtiyacı olanlarda kimse görmeden ihtiyacı olan gıdayı alabiliyor.

"Kimse görmeden ihtiyaçlarını karşılıyorlar"

Konuya ilişkin konuşan Mahalle Muhtarı Yunus Dilmaç, korona virüsü tedbirleri doğrultusunda iş yerinin zorunlu olarak kapatan ve gündelik çalışan vatandaşlara katkıda bulunmak için böyle bir uygulama başlattıklarını belirtti. İmkanı olan sakinlerin sepete katkıda bulunmalarını, ihtiyacı olanların ise çekinmeden ihtiyaçlarınca gıda malzemesi almasını isteyen Muhtar Dilmaç, "Korona virüs kapsamında gündelik olarak çalışan ve ya zorunlu olarak iş yerlerini kapatmak zorunda kalan vatandaşlarımız gıda ihtiyaçlarını bize bildirmekteydiler. Bizler de bu çerçevede bir kampanya başlattık. Kampanya kapsamında ihtiyaç sahiplerimizin sepetimizde habersiz bir şekilde kimse görmeden faydalanmalarını sağlamak istedik. Mahalle sakinlerimizden imkanı olanlar sepetimize katkıda bulunuyorlar. Süreçten etkilenen vatandaşlarımız da kimse görmeden ihtiyaçlarını karşılıyorlar" dedi.

Her dönem güzel olan yardımlaşmanın Ramazan ayında daha da önemli olduğunu ifade eden Levent Öndül isimli vatandaş ise mahalle sakini olarak başlatılan kampanyayı desteklediklerini kaydetti. - VAN

Kaynak: İHA

Manşet

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