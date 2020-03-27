Muhtarı öldürüp çobanı da yaralayan sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Muhtarı öldürüp çobanı da yaralayan sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı - Haber
Erzincan, 3. Sayfa

Muhtarı öldürüp çobanı da yaralayan sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Muhtarı öldürüp çobanı da yaralayan sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Erzincan'da görülen karar duruşmasında köy muhtarını öldürüp yanındaki çobanı da yaralayan sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

27.03.2020 08:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:45
Muhtarı öldürüp çobanı da yaralayan sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Muhtarı öldürüp çobanı da yaralayan sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da görülen karar duruşmasında köy muhtarını öldürüp yanındaki çobanı da yaralayan sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde geçtiğimiz yıl 15 Mart tarihinde meydana gelen cinayet ve yaralama olayının karar duruşması 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada Muhtar Behsat Çakmak'ı av tüfeğiyle öldürüp yanındaki çoban Muhammet Nuri'yi yaraladığı belirtilen tutuklu sanık Batuhan Coşar, toplamda 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Muhtarı öldürüp çobanı da yaralayan sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Muhtarı öldürüp çobanı da yaralayan sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor Haber
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Acun kötü haberi paylaştı: Bir isim daha Survivor'dan diskalifiye oldu Haber
Acun kötü haberi paylaştı: Bir isim daha Survivor'dan diskalifiye oldu
Alman yetkililer ülkedeki korona ölüm oranının düşük olmasını iki nedene bağladı Haber
Alman yetkililer ülkedeki korona ölüm oranının düşük olmasını iki nedene bağladı
Koronavirüsün akciğerlerde yol açtığı hasar böyle görüntülendi Haber
Koronavirüsün akciğerlerde yol açtığı hasar böyle görüntülendi
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi Haber
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası olay sözler: Bana inandırıcı gelmiyor Haber
Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası olay sözler: Bana inandırıcı gelmiyor
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı
ABD'de kadın müşteri kasıtlı bir şekilde ürünlerin üzerine öksürünce, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı
ABD'de kadın müşteri kasıtlı bir şekilde ürünlerin üzerine öksürünce, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe...
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti
Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in 'Virüs İranlılar için üretilmiş' açıklamasını yalanladı
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
'Biz de yardıma hazırız' diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
Ordu'da 'Dezenfekte Tüneli' vatandaşların hizmetine sunuldu
Ordu'da "Dezenfekte Tüneli" vatandaşların hizmetine sunuldu
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla...
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı
ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek
ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek
İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Basketbolcu Demet Şener Seren Serengil
Spor Ali Koç Tamer Tuna Sergen Yalçın Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İran Polis Kadın İtalya
Şu an buradasınız: Muhtarı öldürüp çobanı da yaralayan sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 09:25:01. #1.14#
title