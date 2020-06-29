Muhtardan yetkililere enerji yatırımı çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muhtardan yetkililere enerji yatırımı çağrısı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Düzpelit Köyü'nde önceki gece elektrik ve telefon hatlarının birbirine değmesi sonucu çıkan yangın sonrası Muhtar Muhittin Karabulut yetkililere yatırım çağrısı yaptı.

Muhtardan yetkililere enerji yatırımı çağrısı
29.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:19

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Düzpelit Köyü'nde önceki gece elektrik ve telefon hatlarının birbirine değmesi sonucu çıkan yangın sonrası Muhtar Muhittin Karabulut yetkililere yatırım çağrısı yaptı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Düzpelit Köyü Muhtarı Muhittin Karabulut 36 yıl önce yapılan enerji ve telefon hatlarının yangınlara sebep olduğunu ve hatların değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Elektrik hatlarının yenilenmesi için birçok kez talepte bulunduklarını aktaran Karabulut "Ben ve civar köylerdeki muhtar arkadaşlarımız yetkilileri defalarca uyardık. Elektrik direkleri eskimiş ve çoğu yıkılıyor. Aynı şekilde telefon hatları da çok eski. İki gün önce gece elektrik kabloları ile telefon hatlarının birbirine değmesiyle kısa devre yaptı ve yangın çıktı. Yangına Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesi'nin ve vatandaşlarımızın imkanları ile söndürüldü. Jandarma, elektrik ve telefon kurumu yetkilileri de gelerek rapor tuttular. Bu sefer söndürdük ve şükürler olsun can kaybı yaşanmadı. Ancak bu durum bizi çok korkutuyor. Elektrik hatlarımız 1984 yılında yapılmış ve o günden sonra hiçbir yenileme yapılmamış. Hatların geçtiği ağaç direkler çürümüş, çoğu da yıkılmış vaziyette duruyor. En ufak bir yağmur çisele, ufak bir rüzgar esse elektrikler kesiliyor. Elektrik direkleri ve hatların değiştirilmesi için gerekli yerlere dilekçelerimizi yazdık ve taleplerimizi ilettik. Ancak yatırım programına alınmadı. Yazdığım dilekçeye yatırım için sınır değerlerinin altında olduğu şeklinde yanıt verilmiş. Sınır değeri neye göre ölçülüyor? İlla burada can mı yanması lazım? Korku içerisinde yaşıyoruz. İlgili kurumlardan acilen bu hatlar için önlem almalarını ve gerekli yatırımların yapılmasını bekliyoruz. Köyümüzde ve civar köylerde eskiyen elektrik hatları yüzünden üzücü bir durumun yaşanmasını istemiyoruz" dedi.

Muhtar Karabulut, köyündeki elektrik hatlarının yenilenmesi için gitmesi gereken ve müracaat edilmesi gereken her yere gideceğini belirterek, yetkililerden de duyarlı olmasını beklediğini söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Haber
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi Haber
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Aytaç Kara'dan transfer açıklaması: Teklif almadım
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Aytaç Kara'dan transfer açıklaması: Teklif almadım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Varank Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses Zehra Çilingiroğlu
Spor Ali Koç Alper Ulusoy Mete Kalkavan Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Kaza Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Muhtardan yetkililere enerji yatırımı çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 11:20:57. #1.15#
title