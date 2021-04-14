Muhtardan tişörtlü sosyal mesaj
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muhtardan tişörtlü sosyal mesaj

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN - Haberler | Güncel

Muhtardan tişörtlü sosyal mesaj Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir mahalle muhtarı, sosyal olaylara dikkat çekmek için üzerine "Uyuşturucuya hayır, maske mesafe hijyen, kadına şiddete hayır" gibi sloganlar içeren yazılar yazdırdığı tişörtler giyip geziyor Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir...

Muhtardan tişörtlü sosyal mesaj

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir mahalle muhtarı, sosyal olaylara dikkat çekmek için üzerine "Uyuşturucuya hayır, maske mesafe hijyen, kadına şiddete hayır" gibi sloganlar içeren yazılar yazdırdığı tişörtler giyip geziyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir mahalle muhtarı, sosyal olaylara dikkat çekmek için üzerine sosyal mesaj içeren yazılar yazdırdığı tişörtleri giyip mahallesinde öyle geziyor.

Kadirli merkez Yeşiltepe mahalle muhtarı Murat Över, bazı olaylara dikkat çekmek için yaptırdığı tişörtleri giyerek insanlara sosyal mesaj veriyor. Tişörtlerin üzerine "Uyuşturucuya hayır, maske mesafe hijyen, kadına şiddete hayır" gibi sloganlar yazdıran muhtar Murat Över, her gün başka bir tişört giyip mahallesinde o şekilde gezerek sosyal mesaj veriyor. Amacının bu tür konulara dikkat çekmek olduğunu söyleyen muhtar Murat Över, "Tişörtlerime örnek mesaj veren sözleri ve beğendiğim güzel sözleri yazdırdım. Özellikle gündemimizde olan" Kadına Şiddete Hayır " gibi bir çok şiddet olaylarına şahit oluyoruz. Bir defa değil devamlı hatırlatmak amacıyla tişörtlerimin üzerine yazdırıp onları giyip 3-5 gün bu şekilde dolaşıyorum .İlk başta bir bakış oluyor tabi sonra çok güzel tepkiler alıyorum. İnsanlar çok beğendiklerini söylüyorlar amacıma ulaştığını düşünüyorum" diye konuştu.

Muhtardan tişörtlü sosyal mesaj
Muhtardan tişörtlü sosyal mesaj
Muhtardan tişörtlü sosyal mesaj
Muhtardan tişörtlü sosyal mesaj

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ece Erken Mehtap Ar Nur Sürer Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Gökhan Töre Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muhtardan tişörtlü sosyal mesaj
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 15:47:10. #1.15#

title