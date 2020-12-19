Muhtardan örnek davranış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muhtardan örnek davranış

19.12.2020 17:36 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:48
Muhtardan örnek davranış

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Ali Çalışkan, yardıma muhtaç yaşlı kadına traktörüyle yakacak odun temin ederek parçalayıp teslim etti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Ali Çalışkan, yardıma muhtaç yaşlı kadına traktörüyle yakacak odun temin ederek parçalayıp teslim etti.

Yaşlı birinin duasını almak kadar güzel bir duygu olmadığını söyleyen Muhtar Ali Çalışkan, " Yaşlılarımızın duaları her zaman bizlere lazım. Yaşlı teyzemize bir sözüm vardı sadece onu yerine getirdim. Mahallemizde benim göremediğim başka birilerinin de ihtiyaçları varsa yine onlar için elimden geleni yaparım" dedi.

Mahalle sakinlerinden Cemil Şimşek, yardıma muhtaç bir kadın için, traktörüyle yakacak odun temin edip, parçalayıp teslim ederek örnek bir davranış sergileyen Muhtar Ali Çalışkan'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Pierre Webo Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Samsun Gaziantep Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muhtardan örnek davranış | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 17:52:19. #1.15#
title