Muhtardan mahalleliye sabah akşam müzik ziyafeti
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Denizli, Çivril, Sabah

Muhtardan mahalleliye sabah akşam müzik ziyafeti

Muhtardan mahalleliye sabah akşam müzik ziyafeti Denizli'nin Çivril ilçesinde bir mahalle muhtarı korona virüs nedeniyle evde kalan mahalle sakinleri için kapalı devre sistem ile müzik dinletisi yapmaya başladı.

08.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:40
Muhtardan mahalleliye sabah akşam müzik ziyafeti

Muhtardan mahalleliye sabah akşam müzik ziyafeti

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde bir mahalle muhtarı korona virüs nedeniyle evde kalan mahalle sakinleri için kapalı devre sistem ile müzik dinletisi yapmaya başladı. Mahallede günün 12 saati yapılan müzik dinletisinde arabesk ile birlikte isteğe göre müzik yayını yapılıyor.

Çivril ilçesi Kocayaka Mahallesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında 'Evde Kal' çağrılarına uyulurken, evlerinden çıkmayan vatandaşlara meydanda bulunan hoparlör vasıtasıyla müzik dinletisi yapılıyor. Mahallenin büyük bir çoğunluğu çağrılara uyarak evlerden çıkmamaya özen göstermesi gözlerden kaçmıyor. Kocayaka Mahalle Muhtarı Hasan Koç, ilginç bir yöntemle vatandaşlara hizmete devam ediyor. 'Evde Kal' çağrılarına uyarak evden çıkmayan mahalle sakinlerinin canları sıkılmaması için 'neler yapılabilir?' diye düşünen Muhtar Koç, camide anonsların yasaklanmasıyla hoparlör ve amfi sistemi satın alarak muhtarlık binasına kurdu. Kurduğu müzik sistemiyle vatandaşlara adeta müzik ziyafeti yaşatıyor.

"Vatandaşı köyden çıkarmamak için böyle bir yola çıktık"

Sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 12 saat süren müzik dinletisi akşam saatlerinde son buluyor. Kendi imkanlarıyla vatandaşlara sınırsız müzik imkanı sunan Koç, "Müftülüğümüzden imamlara bir yazı geldi. Minarelerden anons yapmak yasak diye. Bende 4 tane hoparlör aldım. Amfi aldım ve cihazı kendim kurdum. Artık anonslar muhtar odasından yapılıyor. Vatandaşı köyden çıkarmamak için böyle bir yola çıktık. Kimisi telefonla arıyor. Hanımla evde oynuyoruz. Sadece müzik değil, Cuma günleri de ilahi çalıyoruz. Her akşam anons ediyoruz 'köylülerimiz mümkün olmadıkça köyden dışarıya çıkmayalım' tedbirimiz alalım. Bunu yapmamızın bir diğer amacı 23 Nisan gibi milli bayramları dışarıya çıkamayan vatandaşlarımız bilsin diye yaptık. Vatandaşlarımız bugün bayram olduğunu bilsin" dedi.

"Evdeki insanlar moral buluyor"

Öte yandan mahallede yaşayan vatandaşlar ise durumdan gayet memnun olduklarını dile getirdi. Mehmet Yüksel isimli mahalle sakini "Muhtarımızdan Allah razı olsun. Muhtarımız bize bu korona salgınından dolayı sokağa çıkmadığımız için evde canımız sıkılıyor. İyi kötü müzik açıyor. Evdeki insanlar moral buluyor. İnsanlar deşarj oluyor. Karamsar olduk. Ne olacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhtardan mahalleliye sabah akşam müzik ziyafeti

Kaynak: İHA

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Muhtardan mahalleliye sabah akşam müzik ziyafeti
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