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Koronavirüs, Tokat, Güncel

Muhtardan koronavirüse karşı kolonyalı önlem

Muhtardan koronavirüse karşı kolonyalı önlemTOKAT'ta 600 Evler Mahallesi Muhtarı Mücahit Duran, öğrencilerin koronavirüsten korunabilmeleri için okul çıkışında ellerine kolonya dökerek virüse karşı uyarılarda bulundu.

11.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:59
Muhtardan koronavirüse karşı kolonyalı önlem

Muhtardan koronavirüse karşı kolonyalı önlem

TOKAT'ta 600 Evler Mahallesi Muhtarı Mücahit Duran, öğrencilerin koronavirüsten korunabilmeleri için okul çıkışında ellerine kolonya dökerek virüse karşı uyarılarda bulundu.

Ülkede ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamda Tokat'ta da 600 Evler Mahallesi Muhtarı Mücahit Duran, bölgesindeki okuldan çıkan öğrencilerin ellerine kolonya dökerek dezenfekte etmeleri konusunda uyardı.

Koronavirüs ile ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden muhtar Mücahit Duran, "Son günlerde dünyamızı etkisi altına alan koronavirüs ile alakalı bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Mahallemizde 25 tane lisemiz var. Yaklaşık 20 bin tane öğrencimiz var. Bu virüsün korkulacak değil, korunacak bir hastalık olduğunu gençlerimize anlatmaya çalışıyoruz, kolonya ikram ediyoruz. Gençlerimize hijyene dikkat etmelerini ve çantalarında mini kolonyalar bulundurmalarını tavsiye ediyoruz. Biz Türk milleti olarak temiz bir milletiz, öğrencilerimiz bu konuda bilinçli ama tabi ki böyle bir uygulamanın yapılması onların konuya daha hassasiyetle yaklaşmalarında etkili olacak" dedi.

Öğrenciler ise Muhtar Mücahit Duran'a teşekkür etti.

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Muhtardan koronavirüse karşı kolonyalı önlem

Kaynak: DHA

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Muhtardan koronavirüse karşı kolonyalı önlem

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