Muhtardan fırın ve ekmek seçen vatandaşa tepki: "Delirmemek için kendimi zor tuttum"
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Cumhuriyet Mahallesi

Muhtardan fırın ve ekmek seçen vatandaşa tepki: "Delirmemek için kendimi zor tuttum"

Muhtardan fırın ve ekmek seçen vatandaşa tepki: "Delirmemek için kendimi zor tuttum" Ordu'da bir muhtar, iki günlük sokağa çıkma yasağı süresi içerisinde vatandaşların bazı isteklerine tepki gösterdi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Uğur Özcan: "Bazı vatandaşlarımız kapılarına sıcak ekmek giderken...

13.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:01
Muhtardan fırın ve ekmek seçen vatandaşa tepki:

Muhtardan fırın ve ekmek seçen vatandaşa tepki: "Delirmemek için kendimi zor tuttum"

Ordu'da bir muhtar, iki günlük sokağa çıkma yasağı süresi içerisinde vatandaşların bazı isteklerine tepki gösterdi

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Uğur Özcan:

"Bazı vatandaşlarımız kapılarına sıcak ekmek giderken özel susamlı ve özel yıldızlı ekmek istedi. Bazı vatandaşlarımız da 'ben o fırının ekmeğini yemem' gibi tavırlara girdi"

"Ninelerimiz mısır ekmeğini bulamazken sen kapına ekmek geliyor beğenmiyorsun"

"Delirmemek için kendimi zor tuttum"

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Uğur Özcan, iki günlük sokağa çıkma yasağında vatandaşların bazı isteklerine karşı tepki gösterdi. Muhtar Özcan, iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince evlerin kapılarına kadar ekmek götürülürken bazı vatandaşların 'özel fırın ve özel ekmek' seçimi yapmak istediğini belirterek, "Delirmemek için kendimi zor tuttum" dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Uğur Özcan, sosyal medya sayfasından yayınladığı açıklamalarda iki günlük sokağa çıkma yasağında yaşadıklarını dile getirdi. Evlerin kapısına ekmek götürülmesine rağmen bazı vatandaşların 'susamlı ekmek, yıldızlı ekmek' istediğini, bazı vatandaşların da 'ben o fırının ekmeğini yemem' diyerek almak istemediğini belirten muhtar Özcan, "Devlet sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Eskiden mısır ekmeğini bulamazken, fırıncı evin kapısına ekmek götürüyor ama susamlı ekmek isteniyor, yıldızlı ekmek isteniyor. Arkadaş şaşırdım kaldım yani. Bu telefonlara cevap vermede kendime zül sayıyorum. Kardeşim evin kapısına sıcak ekmeğin gelmiş fırın seçmek nereden çıktı şimdi ya" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Her afette özel fırın ve zeytinyağı mı seçeceğiz"

Muhtar Özcan, açıklamalarında şöyle konuştu:

"Neymiş ben o fırından istemiyorum. E yeme o zaman. İki ekmek alacaksın, fırın seçiyorsun. Ekmek seçmek için Sosyal Vefa Grubu'nu aramak yakışıyor mu arkadaş? Sosyal Vefa Grubunun işi başından aşkın, devletimizin çalışanlarına yazık, bunlarda insan ya. 4 fırın çalışıyor ama ben o fırından almayacağım diyor. Ne yapalım yani size özel fırın mı gösterelim. ya mısır ekmeğini bulamadığımız zamanlar odu. Atalarımız ninelerimiz, büyükbabalarımız, dedelerimiz kesmük (mısır bitkisinin sapı) ekmeği ile büyüdü ya. Yoğurda patates doğrayarak yetişmişler ya. Bu neyin nesidir ben anlamadım gitti ya. Vallahi billahi üzülüyorum ya. Afet var fırın seçeceğiz biz şimdi. Afet var zeytinyağı seçeceğiz biz şimdi."

"Delirmemek için bunları konuşmak zorunda kaldım"

Devletin bütün kurumları seferber olurken vatandaşların bu tür isteklerini anlamakta zorluk çektiğini belirten Özcan, "Ben böyle bir şey görmedim. Vefa Sosyal Grupları çalışıyor, Belediyeler çalışıyor, Kaymakamlıklar çalışıyor, Valilikler çalışıyor. Bu devlet daha ne yapsın. Şimdi susamlı bir ekmek mi bulalım nerede buluyorsunuz söyleyin bende bulayım ya. Nasıl olacak ben bilmiyorum şaşırdım. Devlet seferber olmuş, sokağa çıkma yasağından dolayı fırıncıları seferber etmiş, izin mükabilinde ekmek satıyor ve sen ekmek beğenmiyorsun. ya kardeşim sen neyin peşindesin anlamadım. Karnını doyurabiliyor musun şükret ya. Eğer bunları konuşamazsam kendime dert edecektim. Delirmemek için konuşmak zorunda kaldım. Millet eşine dostuna yanaşamazken bunlarla uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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