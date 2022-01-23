Muhtardan çocuklara karne hediyesi

KARABÜK (İHA) - Karabük'te mahalle muhtarı sayesinde sinema ile tanışan çocuklar, anneleri ile birlikte 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi.

Yenimahalle Muhtarı Recep Akay, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hem karne hediyesi olarak hem de hiç mahallesinde sinemaya gitmemiş çocuklar ile ailelerini sinemaya götürdü. Muhtar Akay teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini öğrencilerle birlikte izlerken, öğrenciler ilk defa sinemaya gitmenin heyecanını yaşadı.

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Yenimahalle Muhtarı Recep Akat, "Muhtarlık olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında biz de bir etkinlik yapalım dedik. Kültürel bir faaliyet olarak mahallemizde sinemaya gitmeyen çocukları annelerle buluşturduk. Onlara bir karne hediyesi olarak düşündük. Böyle sosyokültürel bir etkinlik düzenledik. Bugün 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izleteceğiz. Milli duyguların ön plana çıktığı şu günlerde onlara bir hediye yapalım dedik. Onların şehit olma anını anlatan filmdeki milli duyguları çocuklara aktaracağız. Bugünün Erenleri yarının Gedik komutanları olacak. Bu çocuklarımıza vatanın ve milletin birliği için neler verebiliriz düşüncesiyle hareket ederek bu filmi izletelim diye düşündük" dedi.

Çocukların çok heyecanlı olduğunu, iptal olmaması için telkinlerde bulunduklarını belirten Akay, "Sabırsızlıkla bekliyorlar. Kar yağışından dolayı gelemeyenler var. İnşallah onları da başka bir etkinlikte buluşturmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

İlk defa sinemaya geldiklerini aktaran öğrenciler, projeden dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler. Erdal Çamlı, projeden dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, muhtar Akay'a teşekkür etti. - KARABÜK