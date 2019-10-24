Muhtardan cevreci davranış

24.10.2019 12:20

Sinop'ta Camiikebir Mahallesi Muhtarı Şahin Özkara, muhtarlık önünde atık pil ve bitkisel atık yağ toplama noktası yaptı.

Özkara, muhtarlık önündeki kullanılmayan bahçeye yerleştirdiği bidonlarda atık yağ ve atık pil topluyor.

Muhtar Özkara, AA muhabirine, altı yıl önce bir mahalle sakininin kendisine mahallede atık yağ toplama noktası olup olmadığını sorduğunu söyledi.

O günden sonra atık yağ ve atık pil toplama fikrini hayata geçirmek için muhtarlık önünde kullanılmayan bahçeyi değerlendirmek için harekete geçtiğini anlatan Özkara, "Sinop Belediyesinin de desteğiyle atık yağları depolamak üzere yüzer litrelik bidonlar aldık. Muhtarlık olarak mahalle sakinlerimizi atık yağ ve atık pillerin toplanması yönünde bilgilendirdik. Vatandaşlarımız da bu konuda duyarlılık göstererek atık yağ ve atık pilleri bize getiriyor, biz de Belediyenin vermiş olduğu bidonlara bu yağları dolduruyoruz ve Belediyeye haber veriyoruz." dedi.

Belediyede ekibinin atık yağları topladığını belirten Özkara, "Biz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Dolayısıyla biz hem vatandaşımıza hem de çevremize karşı hizmet vermiş oluyoruz. Zararlı olan bu atık bitkisel yağların koyu kıvamda olması nedeniyle kanalizasyon tıkanmalarına ve denizlerin kirlenmesine sebep oluyor. Aynı durum kimyasal madde içeren piller için de geçerli. Bu atık maddeler yaşam ve çevre için oldukça zararlı. Vatandaşlarımızın bu atıklar konusunda kesinlikle duyarları olmaları gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA