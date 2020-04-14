Muhtardan belediye başkanına 'lağım' tepkisi
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Zonguldak, Kandilli, Güncel

Muhtardan belediye başkanına 'lağım' tepkisi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi'nde Şehitlik Mahallesi Muhtarı Murat Güldalı, 3 yıldır Çamlıküme Evleri mevkisinde lağımların dışarı aktığını belirterek soruna çözüm bulmadığını iddia ettiği belediye başkanına tepki gösterdi.

14.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:33
Muhtardan belediye başkanına 'lağım' tepkisi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi'nde Şehitlik Mahallesi Muhtarı Murat Güldalı, 3 yıldır Çamlıküme Evleri mevkisinde lağımların dışarı aktığını belirterek soruna çözüm bulmadığını iddia ettiği belediye başkanına tepki gösterdi.

Kandilli Beldesi'ne bağlı Şehitlik Mahallesi Muhtarı Murat Güldalı dışarıya akan ve insan sağlığını tehdit eden kanalizasyonlarla ilgili yapılan şikayetlere Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ın olumsuz yanıt verdiğini ve her seferinde farklı bahaneler ürettiğini iddia etti. Son olarak bir vatandaşın şikayet dilekçesi vermesine karşılık kendisine belediye olan su, çevre temizlik gibi borçları hatırlatılarak cevap verilmesine tepki gösteren Muhtar Güldalı; "Tüm dünyayı saran, insanların canlarını alan acımasız bir Covid-19 virüs belasıyla karşı karşıya geldiğimiz bu günlerde, 'zamanı mıydı muhtarım?' diyebilirsiniz. Tamda zamanı olduğunu düşündüğüm ve 3 yılı aşkın bir zamandır insanların sağlığını tehdit eden, belki de başka bir salgın hastalığın kaynağı olabilecek bir konuyu dillendirmek istedim. İnsanların haklı taleplerine kulaklarını tıkayanları; Kandilli halkının vicdanlarına bırakarak sizlerle konuyu paylaşıyorum. Kandilli Şehitlik Çamlı Küme evlerinde 3 yıldır tıkanmış olan ana kanalizasyon hattı yaklaşık 1 km boyunca yerleşim olanlarının, bağ ve bahçelerinin bulunduğu bir güzergah izleyerek insanların denize girdiği Çamlı sahil kısmına kadar açıktan akarak denize dökülmektedir. Bu sorun mahalle muhtarı olarak tarafımdan ve birçok mahalle sakini tarafından da belediye başkanına defalarca sözlü olarak iletildi. Başkan günü kurtarmak adına "2,3 ay sonra, baharda, seneye " gibi cevaplarla ve en önemlisi de belediye imkanlarının yetersizliğini bahane ederek bizleri bu güne kadar oyalamıştır. Bunlar yaşanırken mahalle sakinlerinden ve Şehitlik Mahallesi muhtarlık azalarından bir arkadaş belediyeye sorunla ilgili bir dilekçeli başvuruda bulunmuştur. Belediye cevapla birlikte arkadaşın belediyeye olan emlak, su vs. borçlarının çıkarıldığı iki adet makbuzu da göndermiştir. 7 gün içinde ödemediği takdirde icra takibi başlatacağını bildirmiştir. Aza arkadaşla birlikte makamına gidip konuyu tartışırken sayın başkan bizlere dilekçenin üslup ve tarzını beğenmediğini icra takip talimatını kendisinin verdiğini açıkça söyledi. Kendisi açısından bu işin bittiğini söyleyerek hiç de uygun olmayacak bir şekilde çoğunuzun da tahmin edebileceği gibi makam odasından ayrıldık. Buradan Kandilli halkına seslenmek istiyorum; Siz siz olun sakın ha belediyeye borcunuz varsa belediyenin yasalar gereği yapması gerek asli işlerde ısrarcı olmayın, aynı muameleyle karşılaşabilirsiniz. Sayın başkan size de bu işin burada bitmediğini, işin ancak açıktan akan kanalizasyon suyunun kapalı hatta girdiğinde biteceğini bir kez daha haykırıyorum. Soracak yüzlerce soru var ama sayın başkana sıcak gündemle ilgili bir kaç sorum olacak. Üslubunu beğenmediğim 02.03.2020 tarihli 16 sayı no'lu başvuru dilekçesini insanlarla paylaşabilir misin? Bir sorunla belediyeye gelen, çare arayan vatandaşların yüzüne ahlak dersi vermek, eline borç makbuzu tutuşturmak yerine sorunların çözümü için yardımcı olacak mısın? Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 virüs tehdidine karşı belde halkına dokunacak bir şeyler yapacak mısın? En önemlisi de virüslerin ve mikropların insan hayatını tehdit ettiği bu günlerde, mikrop yuvası halinde ki açıktan akan kanalizasyon hattının onarılmasından daha acil bir iş olabilir mi?" diye sordu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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