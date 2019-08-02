Muhtardan 10 bin kuran kursu öğrencisine "dondurma"

Malatya'da bir mahalle muhtarı, cami ve yaz Kur'an kurslarını tek tek gezerek 10 bin çocuğa dondurma dağıttı.

Kur'an-ı Kerim öğrenmek için müftülük tarafından camilerdeki kurslara giden çocukların heyecanını gözlemleyen Çukurdere Mahalle Muhtarı Fatih Mehmet Gönültaş, onların bu heyecanına ortak olmak için dondurma dağıtmaya karar verdi.

Sıcak yaz günlerinde önce mahallesindeki camiye kuran öğrenmeye giden çocukların yüzünü dağıttığı dondurmalarla güldüren muhtar, uygulamayı kent geneline yaydı.

Kendi imkanlarıyla başladığı bu uygulamayı hayırsever esnafın da katkı vermesiyle devam ettiren muhtar, bir aya yakın sürede Kur'an kursu öğrencilerine 10 bin dondurma dağıtarak, çocukların gönlünde taht kurdu.

Çocukların "muhtar amca" diye yolunu gözlediği Fatih Mehmet Gönültaş, uygulamayı daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyor.

Gönültaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an öğrenmek için cami ve kurslara giden öğrencilerin heyecanından çok etkilendiğini söyledi.

Gönültaş, öğrencilerin mutlu olduğunu gördükçe uygulamayı genişlettiğini anlatarak, "Özellikle kırsal mahallelere ulaşarak 10 bin çocuğa dondurma dağıttık. Sponsor arkadaşlarımız oldu, mahalle esnafımız çok destek verdi. Böyle bir projeyi gerçekleştirdik ve halen devam ediyor. Kampanyamız devam edecek inşallah çünkü herkes sürekli destek vermek istiyor." diye konuştu.

Çocukların "muhtar amcası"

Elinde dondurma kutularıyla gören öğrencilerin büyük sevinç yaşadığını aktaran Gönültaş, çocukların kendisine "muhtar amca" diye seslenmesinden mutlu olduğunu kaydetti.

Her cuma çocuklar dondurma dağıttıklarını dile getiren Gönültaş, "Dondurmayı dağıttığım zaman kurslardaki çocukların sevinci her şeye değer." dedi.

"Dondurma bu işin vesilesi"

Yeşilyurt İlçe Müftü Vekili Erkan Ayçiçek de mahalle muhtarının başlattığı kampanyayı desteklediklerini söyledi.

Çocukların da bu tür güzellikleri beklediğini belirten Ayçiçek, "Dondurma ve diğer şeyler bu işin sadece vesilesi. Çocuklar ömür boyu unutmaz bunları. 4-8 yaşlarda yapılan iyilikleri ve kötülükleri ömür boyu unutmuyoruz. 80-90 yaşında insanları dinliyoruz. İlk anlatmaya başladıkları şeyler hocam ben küçükken diye başlıyorlar. Bu çocuklar bunları unutmayacaklar. Ömür boyu bunu anlatacaklar. Bu teşvik bağlamında muhtarlarımızın yaptığı şeyler çok güzeldir." ifadesini kullandı.

Kur'an kursu öğrencilerinden İlknur Karaca da dondurma alınca mutlu olduğunu belirterek, "Kur'an kursuna gelmek için daha çok hevesleniyorum. Daha güzel çalışıyoruz. Muhtar amca da bizi destekliyor. Dondurma ve hediyeler getiriyor." dedi.

Kur'an kursu öğrencilerinden Kevser Naz Çoğan ise kendilerine dondurma dağıtan muhtar amcasına teşekkür ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA