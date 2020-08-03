Muhtara kızdı köyün yolunu ulaşıma kapattı
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Muhtara kızdı köyün yolunu ulaşıma kapattı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı köyünde yaşayan 54 yaşındaki Tahsin Akman, 2014 yılında köyün ana yolunda meydana gelen heyelan sonrası kendi arazisinden geçici olarak açılan yolu muhtara kızıp trafiğe kapattı.

Muhtara kızdı köyün yolunu ulaşıma kapattı
03.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:48

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı köyünde yaşayan 54 yaşındaki Tahsin Akman, 2014 yılında köyün ana yolunda meydana gelen heyelan sonrası kendi arazisinden geçici olarak açılan yolu muhtara kızıp trafiğe kapattı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı köyüne ulaşımı sağlayan yolda 2014 yılında heyelan meydana gelince köy muhtarı ve dönemin milletvekilleri bir araya gelerek Tahsin Akman ve akrabalarına ait araziden geçici bir yol yapma kararı aldı. O dönem köy karar defterine geçici yolun 3 ay sürece ile kullanılacağı ve 3 ay içerisinde ana yolun açılacağı yazıldı. Ancak aradan geçen zaman içerisinde alternatif yol yapılmayınca Tahsin Akman ve akrabalarına ait araziden geçen yol ulaşıma kapatıldı.

"Tapulu arazim, ister beton dökerim ister duvar çekerim"

Köy muhtarı Ercan Aydın'a sözünü tutmadığı için tepki gösteren Tahsin Akman, yolun başka yerden yapılmasını istedi. Akman konuya ilişkin olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha önce eski yolda heyelan meydana geldiğinde bu yol geçici olarak yapılmıştı. Alt tarafta bir ana yolumuz var, muhtar oradan yolu yağacağına söz verdi. Hatta karar defterindeki kayıtlarda da yazılı. 3 ay süre istedi ben 4 ay verdim. 4 ayda hiçbir çalışma olmayınca ben de yolu kapattım. Baktım benim çaktığım demirleri eğip, büküp açıyorlar ben de bu şekilde kapattım. Ben arsamı yola vermemezlik yapmıyorum. Alt tarafta ana yol var, onu faaliyete geçirmelerini benim arsamın bütün kalmasını istiyorum. Burası benim kendi yerim ister beton atarım, isterse duvar çekerim. Burası benim tapulu yerim. Buraya yol yapılacak, suyunu da benim babamın mezarına verecek, ben buna müsaade edeceğim, böyle bir şey yok. Muhtarlığını yapacaksa adam gibi yapacak, hakkaniyetli yapacak" dedi.

Dernek başkanının ikna çabaları yetersiz kaldı

Çayırlı Köyü Dayanışma Derneği Başkanı Aydoğan Akçin ise köylüler olarak yolun ulaşıma kapatılmasından dolayı büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. Dernek başkanı Akçin konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Buranın 1 kilometre ilerisinde ilkokulumuz var, pazaryerine buradan ulaşıyoruz. Her türlü ihtiyacımızı bu yoldan karşılıyoruz. Benim karşı tarafta 20 dönüm arazim var. Bütün mahsulümü buradan taşıyordum. Ama çok mağduruz. Yetkililerden bize bu konuda yardımcı olmalarını istiyorum. Tarafların bir an önce anlaştırılıp bu yolu yeniden kullanıma açmalarını istiyorum."

Tahsin Akman'ı yolu açması için ikna etmeye çalışan Akçin, yolun kapanmasından dolayı sadece kendisinin değil tüm köyün mağdur olduğunu söyledi. Ancak Akman tüm çabalara rağmen ikna olmadı.

"Babaları sağken izin verdi, vefat edince yolu kapattılar"

Çayırlı köyünde 3 dönemdir muhtarlık yapan Ercan Aydın ise alternatif yol yapılması için kaymakamlığa müracaat ettiklerini ancak ödenek yetersizliğinden dolayı dilekçelerinin geri geldiğini söyledi. Muhtar Aydın açıklamasında "2014 yılındaki heyelanda ana yolumuz göçünce yol sıkıntısı meydana geldi. Mevsim kış olduğu için yola da ihtiyaç vardı. Kapalı olan yolda yaklaşık 70 hane var. Milletvekillerimizle yapılan istişare sonucunda şu anda kapalı olan yolun kullanılmasına karar verildi. Babaları o zaman yolun kullanımına izin vermişti. Babaları vefat ettikten sonra bir anda yolu kapatma eğilimine girdiler. Hangi sebeplerden kapatıldı, bilmiyoruz. 'Burası bizim tapulu malımız, kapatacağız' dediler. Anlaşmaya çalıştık ama vatandaş yerinin ikiye bölünmesini istemiyor. 'Ayrı bir yerden alın, o şekilde yapın' diyor ama devlette bu sefer hazır yapılı yol varken niye başka yol yapalım diye ikilemde kaldık. Şimdi tekrar konuyu kaymakam beye götüreceğiz yada özel idare ekipleri gelip bakar. Biz tabi ki köyümüzde alternatif yol olmasını isteriz. Nereden mümkünse yol oradan yapılır. Köy karar defterinde tabi ki biz bu yolu 3-4 ayda başka yerden taşıyacağız diye söz vermiştik. Tabi bürokratik gelişmeler sonucunda yapamadık. Ben kendimde uğraştım. Ama bütçe yetersizliğinde dolayı dilekçemiz bize geri geldi" diye konuştu.

Çayırlı köyü sakinleri ise yaklaşık 15 gündür kapalı olan yollarının açılmasını ya da alternatif yol yapılmasını istiyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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