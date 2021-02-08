Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp çocukları tıraş ettirdi
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Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp çocukları tıraş ettirdi

08.02.2021 08:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 08:30
Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp çocukları tıraş ettirdi

VAN'ın Erciş ilçesinin Latifiye Mahallesi muhtarı 3 çocuk babası Veli Doğu (41), 15 Şubat'ta ilkokullarda başlayacak olan yüz yüze eğitime sayılı günler kala ev ev dolaşarak çocuklara ücretsiz saç tıraşı yaptırdı.

VAN'ın Erciş ilçesinin Latifiye Mahallesi muhtarı 3 çocuk babası Veli Doğu (41), 15 Şubat'ta ilkokullarda başlayacak olan yüz yüze eğitime sayılı günler kala ev ev dolaşarak çocuklara ücretsiz saç tıraşı yaptırdı. Tıraş olan çocuklara çeşitli kırtasiye malzemesi de hediye eden Muhtar Doğu, yüz yüze eğitim öncesi mahallesindeki çocuklara sürpriz yaparak, sevindirdiğini söyledi. 

Erciş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Latifiye Mahallesi'nin muhtarı 3 çocuk babası Veli Doğu, 15 Şubat'ta köy ve kırsal mahalle ilkokullarında başlayacak olan yüz yüze eğitime sayılı günler kala, mahallesinde ilkokulda okuyan çocuklara sürpriz yaptı. İlçe merkezinde getirdiği kuaförle ev ev dolaşıp, çocukları ücretsiz tıraş ettiren Doğu, çocuklara çeşitli kırtasiye malzemesi de hediye etti.

ÇAT KAPI, ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ YAPTI

Muhtar Doğu, pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları, yüz yüze eğitim öncesi evlerinde sürpriz yaparak, sevindirdiğini belirterek, "15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim nedeniyle 'ne yapabilirim' diye düşündüm. Aklıma kendi mahallemde bulunan öğrencilere sürpriz yapıp, onları tıraş ettirmek geldi. İlçe merkezde kuaför arkadaşla görüştüm. Sonra da kendisini alıp mahallemizde bulunan evleri gezmeye başladık. Mahalle sakinlerinin evlerini çat kapı ziyaret edip, tıraşı gelen öğrencilerimizi tespit edip tıraş ettirdik. Ayrıca onların heyecanlarına ortak olmak için kendilerine kalem, açacak ve silgi hediye ettik" diye konuştu.


Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp çocukları tıraş ettirdi
Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp çocukları tıraş ettirdi
Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp çocukları tıraş ettirdi
Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp çocukları tıraş ettirdi
Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp çocukları tıraş ettirdi
Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp çocukları tıraş ettirdi
Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp çocukları tıraş ettirdi
Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp çocukları tıraş ettirdi
Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp çocukları tıraş ettirdi
Muhtar yüz yüze eğitim öncesi, evleri dolaşıp çocukları tıraş ettirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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