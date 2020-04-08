Muhtar yolları kapattı, seyyar satıcı ve hurdacıların girişlerini yasakladı
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Muhtar yolları kapattı, seyyar satıcı ve hurdacıların girişlerini yasakladı

Muhtar yolları kapattı, seyyar satıcı ve hurdacıların girişlerini yasakladı Elazığ'da bir muhtar, korona virüs tedbirleri kapsamında mahallenin alternatif yollarını kapattı, hurdacı ve seyyar satıcıların girmesini yasakladı.

08.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:04
Muhtar yolları kapattı, seyyar satıcı ve hurdacıların girişlerini yasakladı

Muhtar yolları kapattı, seyyar satıcı ve hurdacıların girişlerini yasakladı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir muhtar, korona virüs tedbirleri kapsamında mahallenin alternatif yollarını kapattı, hurdacı ve seyyar satıcıların girmesini yasakladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüse karşı bir çok önlem alınıyor. Kentte valilik koordinesinde bugüne kadar 6 noktada karantina uygulanmaya başlarken, bazı muhtarlar da kendi önlemlerini almaya başladı. 2 bin nüfuslu Şahinkaya Mahallesi'nin muhtarı Hıdır Genç'te debir amaçlı mahallenin alternatif yollarının kapattırdı, seyyar satıcı ve hurdacıların girişlerini yasakladı. Muhtar aynı zamanda mahalleye yabancı kimseyi almadıklarını aktardı.

Mahallenin girişine seyyar satıcı ve hurdacı giremez tabelası asan muhtar Genç,"Mahallemizin alternatif yollarını polis uygulamasından kaçan bir çok araç kullanıyordu. Bizlerde korona virüsü nedeniyle bu yolları kapattık. Önlemimizi aldık. Seyyar satıcı ve hurdacıları da mahallemize almıyoruz. Cami minaresinden anons ettirdim, Misafir geldiği zaman da benim haberim olacak. Yabancı kimseyi mahallemize almıyoruz. Tüm muhtar arkadaşlarıma da tavsiyem, önlemlerini alsınlar. Bu önlemlerimizi kendimiz ve ülkemiz için alıyoruz. Evde kalalım. Virüsü kısa süre de bitirelim" dedi.

Muhtar yolları kapattı, seyyar satıcı ve hurdacıların girişlerini yasakladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Muhtar yolları kapattı, seyyar satıcı ve hurdacıların girişlerini yasakladı
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