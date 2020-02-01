Muhtar Yesirci'yi son yolculuğuna uğurlandı
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Muhtar Yesirci'yi son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci'nin cenazesi Cedidiye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

01.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:31
Muhtar Yesirci'yi son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği nedeniyle sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci'nin cenazesi Cedidiye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci'nin cenaze namazı Cedidiye Camiinde kılındı.


Merhum Yesirci'nin cenaze namazına Valisi Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, yakınları ve çok sayıda seveni katılım sağladı. Merhum Yesirci, Cedidiye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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