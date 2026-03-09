Haberler

Çocukların bayram tıraşı muhtardan..!

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Lalaşahin Mahallesi Muhtarı Vedat Altıntaş, iki yıldır çocuklara bayramlık saç tıraşını ücretsiz olarak yaptırıyor. Ayrıca, mahallede bulunan lisede okuyan tüm öğrencilerin yol ücretlerini de karşılamaya devam ediyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi Muhtarı Vedat Altıntaş, çocukların bayramlık saç tıraşını ücretsiz olarak yaptırıyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi Muhtarı Vedat Altıntaş, göreve geldiği iki yıldır önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl iki bayramda da 8. sınıfa kadar tüm çocukların saç tıraşını ücretsiz olarak yaptıran Muhtar Vedat Altıntaş, bu yıl da aynı kampanyayı deva ettiriyor.

İki yıldır mahallede bulunan lisede okuyan tüm çocukların yol ücretlerini de karşılayan Muhtar Altıntaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Lalaşahin Mahallemizde göreve geldiğimiz iki yıldan bu yana artık geleneksel hale getirdiğimiz çocuklarımızın bayram tıraşını bu yıl da muhtarlık olarak yaptırıyoruz. Çocuklarımız arife günü akşamına kadar muhtarlık binamıza gelerek kendilerine tıraş için vereceğimiz fişlerini alıp bayramlık tıraşlarını olabilirler. Görev yaptığımız süre boyunca bu kampanyamızı sürdüreceğiz. Yine mahallemizden liseye giden tüm öğrencilerimizin yol ücretlerini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da karşılamaya devam ediyoruz. Tüm çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar için ne yapsak azdır. Çocuklarımıza karşı bu iki hizmetimizin yanı sıra onlar için yeni yeni sürprizler de hazırlıyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı

Asıl düşmanlarını unutup kendi kadınlarına saldırdılar
İngiliz siyasetçiden gündem yaratacak iddia: İran 1000 ABD askerini öldürdü

İngiliz siyasetçiden olay Tel Aviv iddiası! Ölü sayısını bile verdi
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltıldı
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti

Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Dikkat çeken ifadeler var
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı

Asıl düşmanlarını unutup kendi kadınlarına saldırdılar
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil

İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil