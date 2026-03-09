Haberler

Çocukların bayram tıraşı muhtardan..!

Çocukların bayram tıraşı muhtardan..!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Lalaşahin Mahallesi Muhtarı Vedat Altıntaş, iki yıldır çocuklara bayramlık saç tıraşını ücretsiz olarak yaptırıyor. Ayrıca, mahallede bulunan lisede okuyan tüm öğrencilerin yol ücretlerini de karşılamaya devam ediyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi Muhtarı Vedat Altıntaş, çocukların bayramlık saç tıraşını ücretsiz olarak yaptırıyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi Muhtarı Vedat Altıntaş, göreve geldiği iki yıldır önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl iki bayramda da 8. sınıfa kadar tüm çocukların saç tıraşını ücretsiz olarak yaptıran Muhtar Vedat Altıntaş, bu yıl da aynı kampanyayı deva ettiriyor.

İki yıldır mahallede bulunan lisede okuyan tüm çocukların yol ücretlerini de karşılayan Muhtar Altıntaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Lalaşahin Mahallemizde göreve geldiğimiz iki yıldan bu yana artık geleneksel hale getirdiğimiz çocuklarımızın bayram tıraşını bu yıl da muhtarlık olarak yaptırıyoruz. Çocuklarımız arife günü akşamına kadar muhtarlık binamıza gelerek kendilerine tıraş için vereceğimiz fişlerini alıp bayramlık tıraşlarını olabilirler. Görev yaptığımız süre boyunca bu kampanyamızı sürdüreceğiz. Yine mahallemizden liseye giden tüm öğrencilerimizin yol ücretlerini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da karşılamaya devam ediyoruz. Tüm çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar için ne yapsak azdır. Çocuklarımıza karşı bu iki hizmetimizin yanı sıra onlar için yeni yeni sürprizler de hazırlıyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

Sabırlar taşıyor! Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a ilk tepki
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatemiyoun Tugayı, Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti

Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor

Orta Doğu'daki savaş ülkenin kalbini de vurdu! Büyük kriz kapıda
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum
Fatemiyoun Tugayı, Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara 'Evinizde kalın' uyarısı

Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara "Evinizde kalın" uyarısı
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti