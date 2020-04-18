Muhtar ve Rus asıllı eşi seferberlik ilan etti, her gün bin maske üretiliyor
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Kuşadası Belediyesi, Kuşadası

Muhtar ve Rus asıllı eşi seferberlik ilan etti, her gün bin maske üretiliyor

Muhtar ve Rus asıllı eşi seferberlik ilan etti, her gün bin maske üretiliyor Yaylaköy'deki maske üretimi sokağa çıkma kısıtlamasında da sürüyor Kuşadası'nda vatandaşların maske ihtiyaçlarının karşılanması için Yaylaköy muhtarlığı tarafından Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle başlatılan...

18.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:51
Muhtar ve Rus asıllı eşi seferberlik ilan etti, her gün bin maske üretiliyor

Muhtar ve Rus asıllı eşi seferberlik ilan etti, her gün bin maske üretiliyor

Yaylaköy'deki maske üretimi sokağa çıkma kısıtlamasında da sürüyor

AYDIN - Kuşadası'nda vatandaşların maske ihtiyaçlarının karşılanması için Yaylaköy muhtarlığı tarafından Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle başlatılan seferberlik sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de sürüyor. Yaylaköy İlkokulu'nda kurulan gönüllü maske atölyesinde günde bin adet maske üretiliyor.

Kuşadası'na bağlı Yaylaköy Mahallesi Muhtarı Erhan Yıkılmaz, Rus asıllı eşi Maria Yıkılmaz ile birlikte gönüllü maske üretimi için çalışma başlattı. Yaylaköy sakinlerinden tamamı kadınlardan oluşan 15 kişilik gönüllü bir ekip kuran Muhtar Yıkılmaz eşi ile birlikte Yaylaköy İlkokulu içerisinde köy sakinlerinin evlerinden getirdiği dikiş makinelerinden oluşan bir maske üretim atölyesi kurdu. Daha sonra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile görüşüp destek sözü alan Muhtar Yıkılmaz, mahalle sakini kadınlar ile birlikte ilkokul içerisinde kurdukları atölyede üretime başladı.

Yaylaköy Muhtarı Erhan Yıkılmaz, mahalle sakinlerinin ve Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle gönüllü olarak başlattıkları maske üretiminin hedefine ulaştığını söyledi. Günde bin adet maske üretmeye başladıklarını kaydeden Muhtar Yıkılmaz, "Eşim Maria ile birlikte maske üretmeyi planladık. 15 mahalle sakini kadınımız evlerinden dikiş makinesini getirdi. İlkokulumuz içerisinde bu makinelerden bir atölye oluşturduk. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel ile görüştük. Başkanımız bize kumaş desteği vermeye başladı. Kumaş temininin ardından üretime başladık. 15 gönüllü kadınımız iki vardiya halinde çalışmaya başladı. Günde bin adet maske üretiyoruz. Ürettiğimiz maskeleri çevre köylere dağıtıyoruz. Kalan maskeleri de Kuşadası Belediyesi'ne teslim ediyoruz" dedi.

Muhtar Erhan Yıkılmaz'ın eşi Maria Yıkılmaz ise mahalle sakinlerinin ve belediyenin desteğiyle oluşturdukları atölyede maske üretimi yaptıklarını belirterek, " Hedefimiz bölgemizdeki maske ihtiyacını karşılamaya destek olmak. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum " dedi.

Muhtar ve Rus asıllı eşi seferberlik ilan etti, her gün bin maske üretiliyor

Kaynak: İHA

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