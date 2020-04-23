Muhtar ve polisten 14 yaşındaki İpek Nur'a evinde doğum günü pastası KORONAVİRÜS tehdidine karşı getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, doğum günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, evden çıkamayan 14 yaşındaki İpek Nur Şahin'e sürpriz doğum günü pastası getirildi.

KORONAVİRÜS tehdidine karşı getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, doğum günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, evden çıkamayan 14 yaşındaki İpek Nur Şahin'e sürpriz doğum günü pastası getirildi.

Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever, bugün doğum günü olan İpek Nur'un aynı zamanda çocuk bayramında dışarı çıkamadığını polise bildirdi. Bunun üzerine muhtar ve ilçedeki güvenlikten sorumlu Başakşehir Emniyet Müdürlüğü'nden görevlendirilen bir polis doğum günü pastası alarak kızın oturduğu eve gitti. Her şeyden habersiz kapıyı açan İpek Nur Şahin, bir Emniyet görevlisinin elinde doğum günü pastasını görünce, iki kardeşi ile birlikte büyük sevinç yaşadı. Muhtar Serkan Vatansever, polis memuru ile birlikte ayrıca kıza Türk bayrağı hediye ederken hassas günlerden geçtiklerini evde kapalı kalan doğum günü ve bayramı olan bir kızı sevindirmekten çok mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA