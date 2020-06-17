Muhtar ve mahalleliden "dikey mimari" protestosu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muhtar ve mahalleliden "dikey mimari" protestosu

Kastamonu'da yüksek katlı bir bina yapılacağı iddiasına mahalleli tepki gösterdi.

17.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:35

Kastamonu'da yüksek katlı bir bina yapılacağı iddiasına mahalleli tepki gösterdi.

Kuzeykent Mahallesi'nde, Kastamonuspor'un İsmail Dikmenli Tesisleri'nin yanındaki arsada başlayan inşaat faaliyetlerine tepki gösteren mahalleli "Dikey mimariye hayır" pankartı ve alkışlarla alanda toplandı.

Mahalle muhtarı Hakan Çölez, burada yaptığı konuşmada, kimseyi hedef almak istemediklerini söyledi.

Kuzeykent Mahallesi olarak herkesten destek istediklerini ifade eden Çölez, "Kastamonu'ya bu ihaneti yapmayın. Lütfen bizlerin sesini duyun." dedi.

Vatandaşlardan Necip Kaya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yatay mimari konusunda sık sık çağrıda bulunduğunu belirtti.

Kaya, "Kastamonuspor tesislerinin neredeyse içinde bir gökdelen yükselecektir. Bu caddede yapılacak çok katlı binada otopark sorunu da ortaya çıkacaktır. Araçların ana caddeye ve Kastamonuspor tesislerine kadar taşarak plansız park etme sorunlarının oluşacağı aşikardır. Bu soruna yetkili birimlerce kimseyi mağdur etmeyecek çözümler bulunması site ve mahalle sakinlerimizin isteğidir." diye konuştu.

Açıklamanın ardından mahalleli dağıldı.

Muhtar ve mahalleliden 'dikey mimari' protestosu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş Haber
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak Haber
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Haber
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine 'garip' semptomları görüldü
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına 'Sezar Yasası' yaptırımı
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Berat Albayrak Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Cem Yılmaz Seda Sayan Mustafa Ceceli
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ankara Antalya Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Muhtar ve mahalleliden "dikey mimari" protestosu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 18:49:59. #1.14#
title